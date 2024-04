Santos volta a ter jogadores na seleção do Paulista e iguala marca de anos em que foi campeão

Apesar de não ter ficado com o título, a campanha do Santos no Campeonato Paulista de 2024 vai ficar marcada. Após sofrer uma queda para a Série B do Brasileirão no final do ano passado, o Peixe se reconstruiu rápido e chegou à final do Estadual.

O bom desempenho pode ser visto pela seleção ideal do torneio, que contou com seis atletas do Alvinegro Praiano. O goleiro João Paulo, o lateral direito Hayner, o zagueiro Joaquim, os meias Diego Pituca e João Schmidt e o atacante Guilherme estiveram entre os 11 melhores.

Assim, o Santos volta a ter representantes na seleção do campeonato após três anos. De 2021 até 2023, nenhum santista conseguiu se destacar. Nestes anos, o clube chegou a brigar para não ser rebaixado.

Desde 2010, aliás, o Peixe só havia colocado seis atletas no time ideal em duas oportunidades: em 2010 e 2016. Em ambo os casos a equipe do litoral se consagrou campeã.

Em 2024, portanto, o Alvinegro Praiano igualou essa marca mesmo sem ter conquistado o título. O troféu acabou ficando com o Palmeiras, que venceu a final por 2 a 0, no Allianz Parque, no último domingo.

Vale lembrar também que esse é o maior número de santistas na escalação ideal desde a mudança de formato do Paulistão. A atual fórmula de disputa passou a ser utilizada em 2017.

Veja o número de jogadores do Santos na seleção ideal do Paulistão desde 2010:



2010: 6 (campeão)



2011: 4 (campeão)



2012: 4 (campeão)



2013: 2



2014: 5



2015: 4 (campeão)



2016: 6 (campeão)



2017: 0



2018: 1



2019: 4



2020: 1



2021: 0



2022: 0



2023: 0



2024: 6