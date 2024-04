Rômulo revela procura de outros times e conta como recebeu proposta do Palmeiras: "Não pensei duas vezes"

O meio-campista Rômulo vive a expectativa de estrear pelo Palmeiras. Apresentado oficialmente pelo clube na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, o atleta de 22 anos revelou que ao fim da última temporada foi procurado por outros times. Mas quando recebeu a do Palmeiras neste ano, não hesitou.

"No final do ano passado, vieram alguns clubes atrás de mim, estávamos estudando isso. Eu e meu empresário. Estava tranquilo. Depois do jogo contra o Palmeiras, no Paulistão, veio a proposta. Não pensei duas vezes em falar sim para o Palmeiras. É um clube que está sempre buscando títulos, coisas grandes e hoje posso estar aqui", declarou o jogador.

Rômulo vinha se destacando pelo Novorizontino nas últimas temporadas. Neste Estadual, o meio-campista disputou 13 jogos pelo Tigre do Vale, marcou três gols e deu duas assistências. Junto com seu ex-clube, chegou até a semifinal, mas foi eliminado justamente pelo Palmeiras.

Seu desempenho foi reconhecido na última segunda-feira na premiação do Campeonato Paulista de 2024. O atleta de 22 anos, além de estar na seleção do Estadual, recebeu os prêmios de Revelação e Craque do Interior.

"No Palmeiras, sabemos da responsabilidade de vestir essa camisa. Venho para mostrar que tenho capacidade de ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Fico muito feliz de ter sido o craque do interior, revelação e melhor meio-campista. Meu trabalho está sendo bem feito e sendo visto", comemorou.

O jogador já esteve à disposição do técnico Abel Ferreira na estreia da fase de grupos da Libertadores, quando o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, fora de casa. O novo camisa 20 do Verdão pode estrear pelo clube nesta quinta-feira em duelo da segunda rodada da competição sul-americana, diante do Liverpool (URU). A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.