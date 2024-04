Rômulo celebra chegada ao Palmeiras após ser recusado por mais de 30 clubes

Rômulo revelou em sua apresentação como novo jogador do Palmeiras que foi recusado por mais 30 clubes antes de conseguir se tornar profissional — inclusive no próprio Alviverde.

O que ele disse

O processo foi bastante árduo por tudo que passei [para virar jogador de futebol]. Tentei passar em testes de vários clubes, mais de 30. Já pensei em desistir, mas minha família me ajudou nesse quesito. Até no Palmeiras já fiz avaliação, mas não era o momento certo. Estou conquistando meu espaço, hoje consigo chegar no Palmeiras e espero fazer um grande trabalho. Rômulo, em apresentação no Palmeiras.

O Palmeiras pagou R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos de Rômulo. O atleta foi destaque do Novorizontino na reta final da Série B do Brasileirão do ano passado e no Paulistão deste ano.

O meia de 22 anos assinou com o Palmeiras até o fim de 2028. O Alviverde acredita que ele tem um grande potencial e pode dar muitos frutos para o clube a longo prazo.

Rômulo foi um dos destaques da premiação do Paulistão na noite de ontem. Ele levou para casa dois prêmios: Craque do Interior e Revelação — além de estar escalado no time ideal da competição.

Veja outras aspas de Rômulo

Posições no Palmeiras: "Vim fazer várias posições. Gosto de atuar como meia, como ponta, vindo flutuar por dentro. Posso fazer essas situações. Já tô bem adaptado, entendo muito bem isso. Entender rápido para já poder atuar bem. O Veiga é minha referência aqui, sempre está falando comigo e a gente tem tudo para dar certo aqui".

Relação com Raphael Veiga: "Gosto muito do jogo dele, é minha referência. Pedi a camisa dele, perguntei se poderia conversar com ele. A gente nunca tinha conversado, me tratou super bem. Me deu boas palavras para eu continuar trabalhando. Depois alguns jogos veio a notícia do Palmeiras e estou muito feliz em poder atuar aqui e com ele".

Gostinho de campeão após título do Paulistão: "Vim pro Palmeiras sabendo que sempre é um clube brigando por títulos, coisas grandes. Pude sentir esse gostinho domingo, comemorei com os companheiros. Agora é poder trabalhar aqui e buscar mais títulos no Palmeiras".

Jogo contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão: "Foi um momento que eu falo difícil. Defender o Novorizontino já comprado pelo Palmeiras, mas mantive meu papel, ajudei meus companheiros. Aconteceu o que tinha que acontecer, fiz meu trabalho, bem feito, fui profissional com o Novorizontino e o Palmeiras".

Outros clubes queriam Rômulo: "Após a Série B do ano passado vários clubes vieram atrás de mim. Eu e meu empresário estávamos avaliando, mas aí depois do jogo contra o Palmeiras na primeira rodada do Paulistão veio a proposta. Não pensei duas vezes em vir pro Palmeiras, time que briga por títulos e coisas grandes, não pensei para vir aqui".

Gratidão a Eduardo Baptista: "Agradeço muito a ele pelas oportunidades que meu deu esse ano e ano passado. Sou grato por ele, ele trabalhou aqui, me deu dicas falando que ia evoluir, que aqui tinha uma estrutura extraordinária. Ele chegou aqui junto com o Veiga, então fico bastante feliz de poder trabalhar com ele".

Sócios Avanti acompanharam a coletiva de Rômulo

Antes da coletiva de imprensa, Leila Pereira elogiou o jogador e ainda agradeceu os sócios que estavam na sala: "Graças a vocês conseguimos fazer investimento em atletas como o Rômulo".

Essa foi uma iniciativa do clube para alavancar ainda mais o sócio Avanti. Os sócios têm vantagens, concorrem a prêmios e ainda ajudam o clube. Veja o que Leila disse.

"Queria agradecer aos sócios e sócias Avanti acompanhando mais uma apresentação de um atleta que vem fortalecendo ainda mais nosso elenco. Prazer enorme estar aqui com vocês, são muito importantes ao Palmeiras. Graças a vocês conseguimos fazer investimento em atletas como o Rômulo".