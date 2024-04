Romero se torna o estrangeiro com mais gols pelo Corinthians e alcança artilharia da Neo Química Arena

O atacante Ángel Romero alcançou duas marcas importantes na goleada do Corinthians sobre o Nacional-PAR por 4 a 0. Nesta terça-feira, o camisa 11 se tornou o estrangeiro com mais gols pelo Timão e alcançou a artilharia da Neo Química Arena de forma isolada.

Romero anotou o primeiro e o terceiro gol do Corinthians na vitória contra os paraguaios. Com os tentos, ele balançou as redes 55 vezes de forma geral com a camisa alvinegra, e ultrapassou o peruano Paolo Guerrero, que liderava o ranking de artilheiros estrangeiros.

Além disso, o paraguaio chegou ao 32º gol na Neo Química Arena, alcançando assim, a artilharia geral do estádio, construído em 2014. Quem ocupava o posto era Róger Guedes, que está no futebol do Catar.

"Fico feliz pela vitória, a gente precisava depois do empate em Montevidéu. Jogamos bem, ficamos com a bola, tentamos desnivelar o marcador. Fico feliz pela marca, objetivo cumprido, trabalhamos para isso. A gente sempre acreditou no trabalho. Sempre tem que confiar em você mesmo, é essencial. Sempre trabalho para melhorar a cada dia. Comecei bem o ano e agradeço meus companheiros", comentou Romero à ESPN.

"Estou feliz de ser o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, é uma marca muito importante. Vim do Paraguai, país com poucos habitantes, com pobreza... Mas a gente luta, temos essa raça paraguaia e demonstramos isso", complementou.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos quatro pontos conquistados no torneio. O Racing-URU venceu o Argentinos Juniors por 3 a 0, na Argentina, e tem a mesma pontuação, mas fica atrás no saldo de gols (4 a 3). O time argentino ocupa a terceira posição, e o Nacional-PAR está na lanterna.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Atlético-MG, no domingo, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na Sul-Americana, o Timão visita o Argentinos Juniors no dia 23 (terça-feira).