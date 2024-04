Dose dupla: Romero marca duas vezes e atinge duas marcas em goleada

Do UOL, em São Paulo

Romero fez história na vitória do Corinthians sobre o Nacional-PAR, hoje (9), pela Sul-Americana. O camisa 11 marcou dois gols e se tornou o maior artilheiro da Neo Química e o gringo com mais gols na história pelo Timão.

O que aconteceu

Romero chegou a 32 gols na Neo Química Arena com os dois marcados na noite de hoje. Agora já são 15 tentos feitos no total — independente do estádio — em sua segunda passagem pelo Timão.

O atacante já foi o artilheiro máximo da Neo Química Arena. Ele ocupou o posto até 2021, quando foi ultrapassado por Jô. No ano passado, Róger Guedes tomou a liderança.

Yuri Alberto é a principal "ameaça" para Romero. O camisa 9 é o quinto maior artilheiro da Arena, com 22 gols, e o único do top-10 presente no elenco atual.

Romero também o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. O camisa 11 chegou a 55 gols marcados pelo Timão e ultrapassou Guerrero, que anotou 54 tentos.

Veja os 10 maiores artilheiros da Neo Química Arena pelo Corinthians

1 - Romero (32 gols)

2 - Róger Guedes (31 gols)

3 - Jô (30 gols)

4 - Jadson (24 gols)

5 - Yuri Alberto (22 gols)

6 - Renato Augusto (17 gols)

7 - Guerrero (15 gols)

8 - Rodriguinho (14 gols)

9 - Gustavo Silva (14 gols)

10 - Vagner Love (13 gols)

Veja os 5 maiores artilheiros estrangeiros do Corinthians