Rodrygo destaca inversão com Vini Jr em empate do Real: 'Não esperavam'

Autor de um dos gols do Real Madrid contra o Manchester City, hoje (9), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Rodrygo destacou a 'nova função' em campo, atuando pela esquerda.

O que aconteceu

Rodrygo avaliou que a estratégia pegou o City desprevenido. Os ingleses saíram na frente em cobrança de falta no primeiro minuto, mas o Real Madrid logo tomou conta do jogo e virou aos 15 minutos, com o tento do brasileiro.

Eles não esperavam [que eu jogasse pela esquerda] porque é sempre o Vini. Hoje, fizemos diferente, uma tática nova. E fomos bem, ainda que o resultado não tenha sido o esperado.

Tudo aberto para o jogo de volta. A partida terminou empatada em 3 a 3 e a vaga será decidida no Etihad Stadium na próxima quarta-feira (17).