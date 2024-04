Real Madrid x Manchester City: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Real Madrid e Manchester City se enfrentam hoje (9), no Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jogo terá transmissão de SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Real e City se enfrentam na Champions pela terceira temporada consecutiva. As equipes duelaram nas semifinais da Liga dos Campeões em 2021/22 e 2022/23, com uma classificação para cada lado. Em ambas ocasiões, o vencedor do confronto avançou rumo ao título europeu.

Carlo Ancelotti terá à disposição as melhores opções possíveis no elenco do Real. As únicas ausências certas são Courtois e Alaba, ambos fora da temporada após lesões no joelho.

A principal dúvida do técnico italiano está na zaga. Ancelotti terá de decidir quem será o parceiro de Rüdiger. Nacho, Militão — que retorna de lesão e tem apenas 1 minuto em campo nos últimos sete meses — e Tchouaméni — volante acostumado a atuar improvisado no setor — são as opções.

O City tem dois desfalques confirmados na linha defensiva. O técnico Pep Guardiola não relacionou Walker e Aké para o confronto, ambos com problemas físicos. Gvardiol, que sentiu desconforto em partida contra o Crystal Palace no último sábado (6), não participou do último treino antes da partida.

O retorno de Ederson é a grande interrogação no lado inglês. Fora de ação há quase um mês, o goleiro brasileiro se recupera de problema muscular. Ele já ficou no banco na partida mais recente do City.

Quem avançar nas quartas de final enfrentará Arsenal ou Bayern de Munique. O duelo também começa hoje, às 16h, e acontecerá no Emirates Stadium.

Guardiola tem retrospecto favorável contra Ancelotti, com seis triunfos em dez jogos. Em Liga dos Campeões, no entanto, o italiano leva vantagem: duas classificações contra uma eliminação.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho (Tchouaméni/Militão) e Mendy; Kroos, Valverde, Camavinga e Bellingham; Rodrygo e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Manchester City: Ederson (Ortega); Akanji, Rúben Dias, Stones e Gvardiol (Rico Lewis); Rodri, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne e Grealish (Doku); Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Real Madrid x Manchester City

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 9 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)