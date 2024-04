Duas viradas e seis gols: Real e City empatam em jogo maluco na Champions

Real Madrid e Manchester City empataram por 3 a 3 hoje (9), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Rúben Dias (contra), Rodrygo e Valverde fizeram para o Real. Os lances aconteceram aos 12 e aos 14 do primeiro tempo, e aos 34 da etapa final, respectivamente.

Bernardo Silva, Foden e Gvardiol marcaram pelo lado do City. Os três golaços saíram aos 2 da etapa inicial, aos 21 e aos 26 do segundo tempo.

O jogo de volta acontece na semana que vem (17), no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília). Antes do compromisso continental, o Real visitará o Mallorca no sábado (13) pelo Campeonato Espanhol, enquanto o City receberá o Luton Town na mesma data, pela Premier League.

Quem avançar neste duelo enfrentará Arsenal ou Bayern de Munique na semifinal. As duas equipes empataram por 2 a 2 hoje e farão jogo de volta na Allianz Arena, na mesma data do segundo duelo entre City e Real.

Como foi o jogo

De Bruyne virou desfalque de última hora. O craque do Manchester City iniciou o confronto no banco após passar mal. "Ele vomitou no vestiário", disse o técnico Pep Guardiola. Outro problema para os ingleses foi a ausência de Ederson. O brasileiro apareceu entre os relacionados, mas, sem condições físicas ideais, viu Ortega ser o goleiro titular.

Início perfeito para o City. No primeiro avanço, o time visitante já abriu o placar. Bernardo Silva aproveitou decisão questionável de Lunin ao montar barreira com um jogador e acertou cobrança de falta, colocando os ingleses em vantagem no segundo minuto de jogo.

Virada relâmpago com dose de sorte e brilho brasileiro. O Real saiu na frente do placar com gols aos 12 e aos 14 minutos. Ambos tiveram desvios no meio do caminho que atrapalharam o goleiro Ortega, sendo que o primeiro deles foi oficialmente considerado gol contra de Rúben Dias. A segunda bola na rede saiu após grande jogada da dupla de ataque Vinicius Jr e Rodrygo, finalizada pelo camisa 11.

City sentiu o baque. Após a vantagem conquistada fora de casa ruir, o time de Pep Guardiola sofreu para criar jogadas. Os Citizens passaram 24 minutos sem finalizar no primeiro tempo, e viram o Real gerar chances em contra-ataques com Vini e Rodrygo.

Foden e Gvardiol ao resgate. O jogo continuava complicado para o City, mas a situação se reverteu com dois golaços de fora da área. Especialmente o gol de empate do time inglês, aos 21 da etapa final, recolocou o time de Guardiola no jogo animicamente.

Real evitou prejuízo maior. Acostumado a lidar com jogos épicos na Liga dos Campeões, o elenco madridista manteve a calma diante da virada do City. Com toque de experiência de Modric e participação de Vini Jr e Valverde, o time da casa buscou o empate no Bernabéu, aos 34 do segundo tempo.

Lances importantes

Um minuto, um jogador fora da volta. O Real Madrid entrou em campo com quatro atletas pendurados: Tchouaméni, Camavinga, Bellingham e Vinicius Jr. O primeiro deles já levou cartão amarelo no início da partida, para matar contra-ataque do City. Mas esse não foi o maior prejuízo dos espanhóis no lance.

0x1, Bernardo Silva aos 2' do 1ºT. Lance de muita inteligência do meia português. Pela posição da falta, Lunin acreditou que o City cruzaria a bola na área. O goleiro colocou apenas Vinicius Jr na barreira. Bernardo percebeu o espaço desocupado e bateu por baixo, por fora do bloqueio madridista. O arqueiro se esticou e tocou na bola, mas não evitou o gol.

1x1, Rúben Dias (contra) aos 12' do 1ºT. Os grandes times também contam com um pouco de sorte. Camavinga recebeu de Carvajal, limpou Grealish e decidiu arriscar de pé esquerdo. A bola desviou em Rúben Dias e saiu do caminho de Ortega, empatando o jogo. O lance inicialmente foi atribuído ao francês, mas a Uefa oficialmente registrou como gol contra.

2x1, Rodrygo aos 14' do 1ºT: Dobradinha brasileira e novo desvio ajudaram o Real. Vinicius Jr recebeu no campo de defesa, girou em cima de Stones e acertou ótimo lançamento para Rodrygo. O atacante ganhou na velocidade inicialmente, mas depois foi alcançado por dois defensores do City. Quando o lance parecia perdido, o camisa 11 decidiu arriscar — e contou com a sorte. A bola desviou em Akanji, passou na esquerda de Ortega e foi lentamente para as redes. Virada relâmpago.

Susto de um lado, susto do outro. Desajustado em campo após sofrer a virada, o City voltou a criar aos 32 minutos. Uma triangulação entre Rodri, Kovacic e Grealish deixou o inglês em boas condições para finalizar dentro da área, mas ele foi travado por Tchouaméni. O Real rapidamente gerou contra-ataque. Vinicius Jr tocou para Rodrygo de calcanhar, recebeu em profundidade e devolveu ao camisa 11. O brasileiro chutou forte, mas pecou na precisão.

A maior chance de Vini. Valverde recuperou bola no lado direito aos 10 do segundo tempo e inverteu a jogada. Rodrygo dominou, viu Vinicius Jr em velocidade e encontrou o colega livre na área. O brasileiro finalizou de pé esquerdo, por cima do gol.

2x2, Foden aos 21' do 2ºT. O inglês salvou o Manchester City de situação adversa no Bernabéu. O zagueiro Stones invadiu a área do Real, recebeu de Bernardo Silva e tocou para Foden. O meia bateu de primeira com o pé esquerdo, acertando o ângulo direito de Lunin com força. Chute indefensável.

2x3, Gvardiol aos 26' do 2ºT. O croata mostrou que não tem perna ruim. O defensor canhoto recebeu de Grealish, aproveitou espaço livre e decidiu arriscar de pé direito. A bola fez curva perfeita e encontrou as redes no lado esquerdo da meta de Lunin.

3x3, Valverde aos 34' do 2ºT. Figura recorrente em momentos épicos do Real na Champions, Modric, que entrara em campo 7 minutos antes, puxou o contra-ataque do empate. O croata carregou e lançou para Vini Jr. O brasileiro cruzou e encontrou Valverde. O camisa 15 acertou belo voleio de perna esquerda. Ortega nem pulou e só assistiu ao golaço.

Ficha técnica - Real Madrid 3x3 Manchester City

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 9 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Árbitro: François Letexier (França)

Cartões amarelos: Tchouaméni e Carvajal (Real Madrid); Akanji e Bernardo Silva (Manchester City)

Gols: Rúben Dias (contra) aos 12' do 1ºT, Rodrygo aos 14' do 1ºT e Valverde aos 34' do 2ºT (Real Madrid); Bernardo Silva aos 2' do 1ºT, Foden aos 21' do 2ºT e Gvardiol aos 26' do 2ºT (Manchester City)

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni e Mendy; Kroos (Brahim Díaz), Valverde, Camavinga e Bellingham; Rodrygo (Modric) e Vinicius Jr (Joselu). Técnico: Carlo Ancelotti

Manchester City: Ortega; Akanji, Rúben Dias, Stones e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Bernardo Silva, Foden (Julián Álvarez) e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola