Quem é o goleiro brasileiro ex-São Paulo e Palmeiras convocado pela Itália

Do UOL, em São Paulo (SP)

O goleiro Renato Belucci, de 17 anos, mudou-se do Brasil para a Itália muito jovem e já começou a ser convocado pela seleção italiana de base.

O que aconteceu

Belucci jogava futsal no Palmeiras, mas era jogador de linha. Ele deixou o alviverde quando recebeu uma proposta para atuar no futebol de campo do São Paulo.

No Tricolor, tornou-se goleiro e foi campeão e eleito melhor do Paulista sub-13 em 2019.

No ano seguinte, a família decidiu mudar-se para a Itália por uma proposta de trabalho. Renato acompanhou a família e já começou a receber convites de diversos clubes italianos.

O jovem goleiro fez um teste na Roma, foi aprovado e joga na equipe até hoje. Ele chegou aos 15 anos e atualmente é o titular da equipe sub-19.

Recentemente, Belucci começou a ser convocado para a seleção italiana da categoria e tornou-se titular também. Ele ajudou a equipe a conquistar a vaga na Euro sub-19.

Renato está muito feliz com as convocações para a seleção italiana de base, mas não descarta atuar pela seleção brasileira também. Ele ainda não tem convocações para a Amarelinha.