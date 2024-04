PVC: Julio Casares governa o São Paulo olhando para as redes sociais

O colunista Paulo Vinicius Coelho criticou no De Primeira a declaração do presidente do São Paulo, Julio Casares, sobre a situação de Thiago Carpini, que está por um fio no cargo. Segundo PVC, Casares governa o Tricolor olhando para as redes sociais e foi ambíguo em relação à permanência do treinador no cargo.

'Julio Casares governa o São Paulo olhando rede social': "O Julio é muito presidente trending topic, ele governa olhando para a rede social. Então, o que está acontecendo? As redes sociais querem a queda do Carpini ontem, as redes sociais não querem a queda do Carpini amanhã, querem ontem. E a arquibancada do Morumbi — porque é importante fazer essa diferenciação, arquibancada tem um tipo de gente e a rede social tem outro tipo de gente —, neste caso, há um consenso, estão caminhando juntos. A arquibancada também está contra a permanência do Carpini, também contesta o Carpini, é fato".

'A declaração de Casares é totalmente ambígua': "Agora, tem que tomar uma decisão, o treinador está trabalhando para montar o time e ganhar do Cobresal. Quando você vê uma declaração dessa, dizendo que 'neste momento ele está trabalhando, mas vamos aguardar', aguardar o quê? Ganhar do Cobresal, perder do Cobresal? Como é que fica a cabeça do treinador nesse cenário? Eu sei que ele termina dizendo 'juntos sempre', ele foi ao CT ontem, esteve presente, o Casares foi manifestar seu apoio vivo dentro do CT, mas a declaração é totalmente ambígua: 'Não, ele é o técnico do São Paulo, neste momento está trabalhando, vamos aguardar'. Para que lado nós estamos indo?".

