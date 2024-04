Próximo do Juventude, Marcelinho se despede do Santos nas redes sociais

Chegou ao fim a curta passagem do atacante Marcelinho pelo Santos. Nesta terça-feira, dois dias após o vice estadual para o Palmeiras, o jogador se despediu do Peixe em suas redes sociais.

Marcelinho fez apenas cinco partidas com a camisa alvinegra. Ele foi contratado como uma aposta no começo do ano após fazer uma boa Série B pelo Tombense, em 2023, mas não vingou na Vila Belmiro. Foram apenas 111 minutos no campo, sem nenhum gol ou assistência.

Sem espaço no Santos, o jogador está perto de reforçar o Juventude, que subiu para a Série A do Brasileirão. Ele tem contrato com o Peixe até o fim deste ano.

Marcelinho agradece e se despede do Santos nas redes sociais (Foto: Reprodução)

O atacante até ganhou oportunidades com Fábio Carille no início do Paulistão, mas viu os concorrentes Otero, Patati e Pedrinho o ultrapassarem. Aos 21 anos de idade, Marcelinho ainda soma passagens pelo Palmeiras, Cruzeiro, Água Santa e Ferroviária.

Já o Santos, agora, se prepara para o início da Série B. A equipe estreia na Segunda Divisão diante do Paysandu, sem torcida, na Vila Belmiro, em razão de uma punição no STJD. A data e o horário do jogo ainda não foram confirmados pela CBF.