Provável titular, Luciano costuma se dar bem contra times chilenos pelo São Paulo

O São Paulo enfrenta o Cobresal nesta quarta-feira, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E, se depender do retrospecto de Luciano, provável titular, contra times chilenos, o Tricolor tem tudo para sair de campo com a sua primeira vitória no torneio continental.

Com a camisa do São Paulo, Luciano já enfrentou adversários chilenos quatro vezes, somando três vitórias e um empate. Nas últimas duas oportunidades que enfrentou um time do país sul-americano, a Universidad Católica, pelas oitavas de final da Sul-Americana de 2022, o camisa 10 tricolor marcou três gols e deu uma assistência.

No jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, em Santiago, o São Paulo venceu a Universidad Católica por 4 a 2. Luciano balançou as redes duas vezes. No primeiro gol, ele recebeu passe de Calleri após o argentino desarmar o defensor na saída de bola. O outro foi marcado depois de ele receber assistência de Reinaldo, passar por dois marcadores e chutar no cantinho.

Já na partida de volta, no Morumbis, o camisa 10 voltou a balançar as redes na goleada do São Paulo por 4 a 1 sobre a Universidad Católica. Luciano abriu o placar com uma finalização de fora da área, contando com o desvio na defesa adversária antes de vencer o goleiro, e também deu assistência para o gol de Rodriguinho.

Luciano é o artilheiro do São Paulo na atual temporada, com quatro gols, e foi quem balançou as redes na estreia do time na Libertadores, contra o Talleres, na última quinta-feira. O camisa 10 também é o terceiro maior goleador do clube neste século, com 71 gols, atrás apenas de Rogério Ceni (112) e Luis Fabiano (212).