Paredes revela reação de Di Maria após ameaças à família: 'Estava chorando'

Depois de presenciar o momento difícil vivido por Di Maria, o volante Leandro Paredes deu detalhes de como o atacante da Argentina reagiu ao saber das ameaças sofridas pela família.

O que aconteceu

Em entrevista ao canal TyC Sports, Paredes contou que Di Maria ficou bastante abalado ao receber a informação. Na semana passada, a família do atacante foi ameaçada na cidade de Rosario.

Segundo o volante da Roma, Di Maria chorou ao saber que sua família havia sofrido ameaças. Uma bolsa preta com um bilhete foi deixada em frente ao condomínio fechado onde moram os familiares do jogador.

Estávamos juntos nos Estados Unidos. Era tipo 7.30 horas da manhã, começaram a ligar para ele. Voltei a dormir e quando acordei, vi o Ángel sentado na cama, meio que a chorar e triste. Levantei-me com medo, porque não sabia o que tinha acontecido. E foi aí que me contou. Um familiar ligou-lhe e falou-lhe das ameaças. Paredes

A ameaça é para evitar um possível retorno de Di María ao futebol argentino. De acordo com o site "Infobae", os criminosos disseram no bilhete que matarão um membro da família do jogador se ele voltar a Rosário.

O jogador foi revelado pelo Rosario Central, um dos principais clubes da cidade. Segundo Paredes, Di Maria não deve mais retornar ao Rosario Central.