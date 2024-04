Palmeiras vence clássico contra o Corinthians e se mantém 100% no Brasileiro sub-20

Nesta terça-feira, no Estádio Bruno José Daniel, o Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Allan e Patrick marcaram os gols do Verdão.

Com a vitória, o Palmeiras se mantém 100% no Brasileiro, com seis pontos conquistados nas primeiras duas rodadas. O Corinthians, por sua vez, amarga mais uma derrota e ainda não sabe o que é vencer na competição.

Ambos os times voltam a campo no próximo sábado para a primeira rodada do Campeonato Paulista sub-20. O Palmeiras enfrenta o Flamengo de Guarulhos, enquanto o Corinthians encara o Água Santa.

É DIA DE ?????, FAMÍLIA! Hoje as #CriasDaAcademia têm o primeiro clássico da temporada! ? ? Palmeiras x Corinthians

? Brasileiro Sub-20

? Bruno José Daniel

? 15h

? SporTV

? https://t.co/4eAqx4pJVp#AvantiPalestra pic.twitter.com/x90Py3iwFR ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 9, 2024

O Palmeiras abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Arthur, Alan cabeceou firme para marcar o primeiro gol do Verdão no dérbi.

Após inaugurar o marcador, o Palmeiras continuou pressionando o Corinthians em busca do segundo gol. No entanto, o Timão conseguiu se segurar e foi para o intervalo com a derrota pelo placar minímo.

O segundo gol palestrino, que não saiu na etapa inicial, aconteceu antes do primeiro minuto do segundo tempo. Patrick aproveitou rebote de chute de Riquelme, dividiu com o goleiro Felipe Longo e ampliou o placar para o Verdão.