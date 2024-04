Palmeiras poupará titulares na Libertadores para 'equilibrar elenco'

O Palmeiras terá em campo mais uma vez um time com muitas modificações em uma partida de Copa Libertadores.

O que aconteceu

Endrick, Mayke e Zé Rafael serão três desfalques certos para a partida desta quinta-feira (11), às 21h (de Brasília), contra o Liverpool-URU, pela segunda rodada da fase de grupos. O atacante sofre com um trauma na coxa direita, o lateral sentiu lesão na perna esquerda na decisão e Zé tem muitas dores nas costas.

Time modificado já estava no planejamento do clube. A comissão técnica imaginava que o desgaste após a final do Paulistão seria muito alto, e por isso adotou a estratégia de preservar alguns atletas contra o Liverpool-URU jogando no Allianz — que é o time visto como menos perigoso do grupo.

Marcos Rocha, Luan, Richard Ríos, Rony e Luis Guilherme, que começaram a final do Paulistão no banco, mas foram utilizados por Abel no segundo tempo, são fortes candidatos a serem titulares contra o Liverpool-URU.

Além de recuperar seus titulares, Palmeiras conseguirá equilibrar o elenco. Abel Ferreira quer que todos os atletas em seu elenco estejam com bom ritmo de jogo e nível técnico, e ao poupar na Libertadores ele consegue dar mais chances aos que não estão atuando por muitos minutos, mas que têm correspondido.

Palmeiras terá poucos dias de descanso até o fim do mês. Nesta quinta, o Alviverde começa uma maratona de 6 jogos em 18 dias, uma média de um jogo a cada três dias, então o elenco será rodado pelo treinador.

Os jogos são contra: Liverpool-URU (C), Vitória (F), Internacional (C), Flamengo (C), Independiente del Valle-EQU (F) e São Paulo (F).

Na estreia contra o San Lorenzo, Abel escalou: Marcelo Lomba; Naves, Gómez e Vanderlan; Garcia, Ríos, Menino e Caio Paulista; Lázaro, Breno Lopes e Rony. Os titulares Aníbal Moreno, Piquerez e Flaco López entraram no segundo tempo e mudaram a história do jogo.

