'Romero no Corinthians bota capa de super-herói', diz RMP

Romero tem suas limitações técnicas, mas parece um super-herói quando veste a camisa do Corinthians, destacou o colunista Renato Mauricio Prado no Fim de Papo. O atacante marcou o gol que abriu o placar contra o Nacional-PAR, hoje (9), pela Sul-Americana, e se igualou a Róger Guedes como maior artilheiro da Neo Química Arena.

'Romero no Corinthians bota capa de super-herói': "Eu acho o Romero bem limitado, mas ele com a camisa do Corinthians parece realmente que bota uma capa de super-herói. Estou até curioso para ver o irmão dele, que foi contratado pelo Botafogo e eu sempre achei que era melhor do que ele. Mas, de qualquer maneira, o Romero no Corinthians funciona".

'Romero tem faro de gol no Corinthians': "Tem jogadores que você vê que tecnicamente não são bem dotados, mas tem o faro de gol, como Hernane Brocador no Flamengo. Era um atacante com enormes limitações, mas fazia gols no Flamengo e acabou decidindo títulos, é até hoje lembrado com uma certa saudade pela torcida do Flamengo. O Romero me parece esse caso no Corinthians".

