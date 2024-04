Matheus Araújo sofre fratura em treino do Corinthians e passa por cirurgia

O Corinthians informou, na manhã desta terça-feira (9), que o meio-campista Matheus Araújo sofreu um trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo durante o treinamento da última segunda-feira.

Matheus Araújo passou por um procedimento cirúrgico para fixação da fratura no mesmo dia do acidente. A operação foi feita pelo Dr. Mateus Saito, no Hospital Israelita Albert Einstein, com o acompanhamento e assistência do departamento médico do Corinthians.

A cirurgia ocorreu com sucesso e o jovem atleta de 21 anos já recebeu alta do hospital. A previsão do tempo de recuperação não foi divulgada pelo Timão.

Com isso, o jogador ficará de fora do próximo compromisso do Corinthians, contra o Nacional, do Paraguai. A partida está marcada para esta terça-feira (9), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Matheus Araújo tem contrato com o Corinthians apenas até o final do ano. Ele perdeu espaço na equipe de António Oliveira e soma apenas seis jogos nesta temporada, sendo três como titular.

