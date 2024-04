Marquinhos brilha contra o Colo-Colo, e Fluminense vence a primeira pela Libertadores

O Fluminense conquistou a primeira vitória na Libertadores. Nesta quarta-feira, os tricolores superaram o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã. Com o resultado, os cariocas chegaram a quatro pontos e assumiram a ponta do grupo A, um a frente dos chilenos.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Marquinhos. No entanto, o Colo-Colo empatou pouco tempo depois, com Paiva. Já na etapa final, os tricolores voltaram a marcar, desta vez com Cano.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Cerro Porteño-PAR no dia 25 de abril, em Assunção, às 19 horas (de Brasília). Já o Colo-Colo recebe o Alianza Lima-PER, no dia 23, em Santiago, dessa vez às 21h30 (de Brasília).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

O jogo

O Colo-Colo tentou surpreender o Fluminense marcando a saída de bola. No entanto, os tricolores saíram da armadilha e abriram o placar com quatro minutos. Marquinhos foi lançado e chutou sem chance para o goleiro Cortés.

Só que os visitantes não sentiram o revés. Tanto que o Colo-Colo foi para o ataque e chegou ao empate aos 18 minutos. Paiva aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para a rede.

A partida se manteve movimentada após o gol dos chilenos. O Fluminense tinha dificuldade em chegar na frente e ainda sofria com os avanços do Colo-Colo. Os cariocas só foram levar perigo aos 30 minutos, quando Marcelo aproveitou cobrança de escanteio e acertou belo chute de primeira. A bola bateu na zaga e impediu o que poderia ser um golaço no Maracanã.

Na parte final, o Fluminense aumentou a intensidade e voltou a levar perigo aos 37 minutos. Lima recebeu passe na área, mas chutou cruzado pela linha de fundo. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa continuaram com a postura ofensiva. O Fluminense foi premiado aos seis minutos, quando Cano aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O gol não mudou o Fluminense. Tanto que Cano quase marcou o terceiro em seguida. O argentino aproveitou bate e rebate, mas chutou pela linha de fundo. Só que o Colo-Colo voltou ao ataque e quase empatou aos 25 minutos, Vidal foi lançado na área e chutou para grande defesa de Fábio. No rebote, Palácios mandou em cima de André.

O Colo-Colo chegou a balançar a rede aos 29 minutos, com Zavala. No entanto, o gol foi anulado após o VAR chamar o árbitro por toque de mão do atacante chileno no lance.

Quando parecia que os visitantes aumentariam a pressão, o Colo-Colo ficou com um jogador a menos após Weimberg ser expulso. O lateral esquerdo recebeu o segundo cartão amarelo,

Na parte final, o Fluminense tentou aproveitar a vantagem numérica, mas abusou dos erros de passes. O Colo-Colo permaneceu em busca do ataque, mas pouco incomodou a zaga tricolor, que manteve a vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 1 COLO-COLO-CHI

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 9 de abril de 2024 (Terça-feira)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Antoni Garcia (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)



VAR: Carlos Lopez (Venezuela)



Cartões amarelos: Felipe Melo e Fabio (Fluminense); Vidal e Paiva (Colo Colo)



Cartão vermelho: Weimberg (Colo Colo)

GOLS

FLUMINENSE: Marquinhos, aos 4min do primeiro tempo; Cano, aos 6min do segundo tempo

COLO COLO: Paiva, aos 18min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo (Lelê) (Antonio Carlos), Martinelli e Marcelo; André, Lima (Kauã Elias), Paulo Henrique Ganso (Terans) e Jhon Arias; Marquinhos e Germán Cano (Felipe Andrade)



Técnico: Fernando Diniz

COLO-COLO: Brayan Cortés, Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón (Amor) e Erick Wiemberg; Leonardo Gil, Esteban Pavez e Arturo Vidal; Carlos Palacios (Pizarro), Marcos Bolados (Zavala) e Guillermo Paiva (Daniel Gutiérrez)



Técnico: Jorge Almirón