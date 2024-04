Marcos Braz vê pouca possibilidade de mais reforços para o Flamengo antes do início do Brasileiro

O Flamengo confirmou a chegada do atacante Carlinhos nesta semana. O jogador chega para suprir a ausência de Gabigol na sequência da temporada e deve ser a última contratação do Flamengo antes do início do Campeonato Brasileiro.

O vice-presidente Marcos Braz afirmou que a chance do clube trazer mais reforços antes da janela de transferências do meio do ano é pequena.

"Muito pouco provável que chegue um jogador nessa janela mais curta. Acho que já fizemos as principais contratações que deveríamos fazer. Trouxemos De La Cruz, Viña, Ortiz e Carlinhos e essa janela encurta muito o poderio do Flamengo em relação ao que você pode buscar no mercado. Acho que a gente está com elenco fechado até o meio do ano, mas não vou cravar que não vamos contratar", disse.

Após a conquista do Campeonato Carioca, o Mengão se apresentou nesta segunda (08), e iniciou a preparação para enfrentar o Palestino pela Libertadores!

O presidente Rodolfo Landim seguiu com o mesmo discurso.

"Avisei que poderia vir alguma coisa e o Carlinhos todos já sabem. Não significa que não virá mais ninguém, mas não tem nada acontecendo. Ficamos de fazer um balanço e, eventualmente, identificando oportunidade casada com a necessidade vista pela comissão técnica, iremos analisar. Na época existia esse caso do Carlinhos e não contei para ninguém", declarou.

A atual janela de transferências fecha no dia 19 de abril. Os clubes podem trazer jogadores que atuam apenas do cenário nacional.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Palestino, do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No domingo, o clube carioca faz sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-GO, fora de casa.