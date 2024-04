Marcelo Teixeira admite propostas por Joaquim, mas segura zagueiro no Santos para Série B

Eleito um dos melhores zagueiros do Campeonato Paulista de 2024, Joaquim vem chamando a atenção de outros clubes. O Santos, porém, não pretende negociar o zagueiro tão cedo.

O presidente Marcelo Teixeira admitiu, na premiação do Estadual, nesta segunda-feira, que recebeu boas ofertas pelo defensor, mas afirmou que vai mantê-lo no time para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

"No momento mais difícil, quando não tínhamos recurso, seguramos o Joaquim. A posição da diretoria é clara no intuito de manter os seus principais jogadores. Todos que foram negociados foram estrategicamente decidimos com a comissão técnica", disse.

"O Joaquim é uma peça fundamental para nós. Já tivemos propostas muito boas pelo Joaquim, do Brasil e fora. Os jogadores estão integrados aos projeto", completou.

Joaquim soma 15 partidas no ano e marcou dois gols. O zagueiro chegou ao Santos no começo de 2023, após defender o Cuiabá.

O Peixe estreia na Série B do Campeonato Brasileiro entre os dias 19 e 21 de abril, contra o Paysandu, em casa. A CBF ainda não desmembrou a rodada.