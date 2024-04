Leila pede que John Textor seja "punido exemplarmente" por acusações sem provas contra o Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a falar sobre os declarações do CEO do Botafogo John Textor, que acusou seu clube de ser beneficiado pela manipulação de resultados. Nesta segunda-feira, a mandatária pediu que norte-americano seja "punido exemplarmente".

Minhas declarações não são fortes. Eu falo a verdade. É que no futebol é muito difícil alguém chegar para vocês e falar a verdade. É simples, não é forte. É aquele negócio, é filosófico, é Nietzsche: quanto de verdade você suportam ouvir? Eu falo a verdade. John Textor. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro, é um fanfarrão. Tem que ser punido exemplarmente porque não pode um dono de um clube do tamanho do Botafogo ficar espalhando notícias, falar sem prova absolutamente nenhuma", disse em entrevista antes da premiação do Campeonato Paulista de 2024.

"O que ele quer dizer? Que o Brasil não é um país sério, que as autoridades do Brasil não tomam atitude? Por isso é extremamente importante as autoridades tomarem uma atitude exemplar para coibir esse tipo de conduta de dirigentes, porque se ele tem prova, os maiores interessados são os clubes. Eu quero ganhar o campeonato de uma forma lícita, como o Palmeiras tem ganhado. Então a gente não pode admitir esse tipo de coisa, então não são fortes. A Leila Pereira nunca fala forte, a Leila Pereira fala a verdade, que no futebol é difícil você ouvir alguém falando a verdade", seguiu.

Na última semana, Textor disse ter "evidências pesadas" de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela manipulação de resultados há, pelo menos, duas temporadas. Depois, em nota publicada em seu site, o empresário, inclusive, afirmou que o Choque-Rei pelo Brasileiro 2023 foi manipulado por jogadores do São Paulo, mas não apresentou provas.

Antes disso, o empresário citou que a vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileiro 2022, no Allianz Parque, beneficiou o clube na conquista do título na ocasião. Contudo, o time alviverde já entrou em campo campeão nessa ocasião após o tropeço do Inter contra o América-MG. Segundo o norte-americano, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza".

Na última temporada, o Palmeiras foi campeão brasileiro depois de uma virada histórica. O clube conseguiu superar os 14 pontos de vantagem que o Botafogo chegou a ter na liderança do torneio. Um dos jogos que marcou essa conquista foi uma vitória de virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Nilton Santos.

No mês passado, John Textor mencionou suposto caso de corrupção na arbitragem do Campeonato Brasileiro, mas sem apresentar provas. Diante disso, o STJD marcou o julgamento do norte-americano para o dia 15 deste mês. A Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou John Textor por dupla infração ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A primeira, indicada no artigo 220-A, inciso I, diz respeito a "deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares". Enquanto a segunda se enquadra no artigo 223: "deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva".