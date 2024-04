Jogador do Always Ready diz que recebeu oferta para levar cartão amarelo

Meia do Always Ready (BOL), Robson Matheus afirmou que recebeu uma proposta de até 10 mil dólares (R$ 50 mil) para levar um cartão amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia (ARG), amanhã, pela Copa Sul-Americana.

Algo ruim aconteceu. Recebi uma ligação, primeiro me oferecendo 5 mil dólares para que eu levasse um amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia. Eu disse que não, que isso não era do meu caráter e que estou começando no futebol. Quando recusei, me ofereceu 10 mil dólares, e voltei a dizer que não, que jogo futebol porque amo, não por dinheiro. Robson Matheus

O que aconteceu

Robson afirmou que o número de telefone era do Paraguai. O grupo do Always Ready conta com Defensa y Justicia (ARG), Cesar Vallejo (PER) e Independiente Medellín (COL).

O meia de 21 anos relatou o episódio à diretoria. O clube, inclusive, organizou uma conversa entre o jogador e a imprensa local para relatar o fato.

O jogador disse ter recusado a oferta e que o episódio o "deixou mal por dentro". Ele contou ainda que tem recebido o apoio do time.

#RobsonMatheus, jugador de #AlwaysReady, denuncia que recibió una llamada en la cual le habrían pedido se haga sacar una tarjeta amarilla en el partido frente a @ClubDefensayJus, el futbolista indicó que la persona que lo llamó le ofreció hasta 10 mil dólares. pic.twitter.com/DwL1jybSLA -- Luis Butron Carrasco (@butron_carrasco) April 8, 2024

O Always Ready estreou com vitória na Sul-Americana e lidera o Grupo A. O time venceu o Independiente Medellín por 2 a 0.