Japão x Brasil: saiba onde assistir e prováveis escalações da disputa de 3º lugar da SheBelieves Cup

Na tarde desta terça-feira, Japão e Brasil se enfrentam para decidir quem fica com o terceiro lugar da SheBelieves Cup. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília), no estádio Lower.com Field, em Ohio, nos Estados Unidos.

Onde assistir

O duelo terá transmissão do Canal GOAT, no YouTube, e também da TV Brasil, na televisão aberta.

Campanha na SheBelieves e retrospecto recente

Japão: A seleção japonesa foi eliminada da SheBelieves Cup após ter sido derrotada pelos Estados Unidos por 2 a 1.

Brasil: A Seleção feminina disputará o terceiro lugar depois de ter perdido nos pênaltis, por 4 a 2, para o Canadá. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Brasil e Japão voltam a se encontrar após cinco meses. As duas seleções se enfrentaram duas vezes entre novembro e dezembro do ano passado. No primeiro amistoso, as brasileiras venceram as japonesas por 4 a 3, enquanto no segundo a equipe asiática levou a melhor por 2 a 0.

Valorizando cada preparação em busca do grande objetivo! Confira as palavras do nosso professor @arthurelias na coletiva de hoje! ?? pic.twitter.com/QVczkAreC4 ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 8, 2024

Prováveis escalações

Japão: Ayaka Yamashita; Risa Shimizu, Saki Kumagai, Moeka Minami e Miyabi Moriya; Momoko Tanikawa e Fuka Nagano; Kiko Seike, Yui Hasegawa e Aoba Fujino; Riko Ueki.



Técnico: Futoshi Ikeda

Brasil: Lorena; Antonia, Tarciane e Thaís (Lauren); Yasmim, Yaya, Ana Vitória (Angelina) e Priscila; Gabi Portilho (Marta); Ludmila (Jaqueline) e Jheniffer (Cristiane).



Técnico: Arthur Elias

Arbitragem

Ainda não divulgada.