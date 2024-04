Onde estão os heróis da virada do Barcelona contra o PSG, em 2017?

Cerca de sete anos depois da virada histórica do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, as equipes voltam a se encontrar no torneio, amanhã, pelas quartas.

Confira onde estão os jogadores que participaram daquele confronto.

1) Marc-André Ter Stegen

O goleiro da seleção alemã é um dos dois jogadores que permanece no Barcelona. Ele chegou ao clube em 2014 e assumiu a titularidade do gol em 2016. O time catalão conta com a experiência de seu goleiro para fechar o gol e conseguir uma vaga na semifinal.

2) Javier Mascherano

O zagueiro argentino ficou no Barcelona de 2010 até 2017. No ano seguinte, foi anunciado como jogador do Hebei China Fortune e em 2020, o Estudiantes anunciou sua contratação por 18 meses. Desde 2021 é treinador da seleção argentina sub-20.

Piqué, do Barcelona, em seu jogo de despedida do futebol Imagem: Eric Alonso/Getty Images

3) Gerard Piqué

No final de 2022, o zagueiro espanhol anunciou sua aposentadoria do futebol. Piqué atuou no Barcelona por 14 anos e é considerado um dos maiores jogadores da história do clube. Desde então, tem trabalhado na Kings World Cup, campeonato mundial de futebol de sete da Kings League, fundada pelo ex-jogador.

4) Samuel Umtiti

O camaronês e francês joga no Lille, da França, desde o ano passado. Ele ficou no Barça de 2016 até 2023, mas em seu último ano no clube foi emprestado ao Lecce (ITA), onde ficou um ano, quando foi comprado pelo clube francês.

5) Sergio Busquets

Um dos melhores volantes do mundo, o espanhol permaneceu praticamente toda sua carreira no Barcelona. Começou nas categorias de base do clube em 2005, alcançou o time principal em 2008 e permaneceu até 2023, quando foi para o Inter Miami, que tem David Beckham como presidente - Lionel Messi como estrela.

6) Ivan Rakitic

O meio-campista suíço é jogador Al-Shabab desde o início do ano. Ele foi jogador do Barcelona de 2014 até 2020; depois foi para o Sevilla, onde ficou até ir para a Arábia Saudita.

7) Andrés Iniesta

Revelado no Barcelona, o meio-campista espanhol é jogador do Emirates Club. Ele começou nas categorias de base do clube catalão em 1996, foi para o profissional seis anos depois e deixou o clube em 2018. Iniesta foi para o Japão, em seguida, onde atuou por cinco anos no Vissel Kobe.

8) Rafinha

O brasileiro foi para a Europa com 13 anos para jogar pelo Barcelona, onde ficou até 2020 - com empréstimo para o Celta de Vigo (2013/14; 2019/20) e Internazionale (2018); foi para o PSG, onde passou um ano emprestado para o Real Sociedad e desde 2022, joga pelo Al-Arabi.

Messi comemora gol marcado pelo Inter Miami contra o Nashville na Concachampions Imagem: Divulgação/Inter Miami

9) Lionel Messi

Messi é companheiro de Busquets na Inter Miami. O campeão argentino que deixou seu nome marcado no Barcelona, deixou o clube em 2021, após 21 anos. Foi para o PSG, onde ficou dois anos, até se transferir para o time de Beckham.

10) Neymar

A estrela da seleção brasileira, que marcou dois gols no jogo contra o PSG, deixou o Barcelona no mesmo ano, indo justamente jogar no time francês. Ele ficou lá até o ano passado, quando trocou a França pela Arábia Saudita, indo jogar no Al-Hilal.

11) Luís Suárez

O uruguaio também joga do time de Beckham desde o início deste ano. Antes, jogou por um ano no Grêmio. O atacante deixou o Barcelona em 2020, após seis anos no clube. Ele foi o autor do gol que iniciou a virada do time.

12) Arda Turan

O meio-campista se tornou treinador do Eyüpspor, da segunda divisão turca. Ele jogou no Barcelona de 2015 até 2020, mas passou dois anos emprestado para o Instanbul Basaksehir. Em 2020 foi para o Galatasaray, onde ficou até se aposentar, em 2022.

13) André Gomes

O volante português atualmente defende o Everton. Ele representou o Barcelona de 2016 até 2019, sendo que em seu último ano foi emprestado para o time inglês e depois comprado. Em 2022 foi emprestado ao Lille, até o ano seguinte.

Sergi Roberto, do Barcelona, em jogo contra o Royal Antwerp pela Liga dos Campeões Imagem: David Ramos/Getty Images

14) Sergi Roberto

O lateral-direito joga pelo Barcelona desde sua juventude, cerca de 18 anos. Foi dele o gol que deu a classificação para as quartas de final, sobre o PSG.

15) Luis Enrique

O então treinador do Barcelona, hoje defende as cores do time francês. Naquele ano, ele deixou o clube catalão para treinar a seleção espanhola. No ano passado, foi para o PSG e busca a conquista da primeira Liga dos Campeões do time francês.

Relembre como foi o jogo

O PSG venceu o jogo de ida por 4 a 0, em casa. Di Maria marcou duas vezes, Draxler uma e Cavani uma.

No jogo de volta, o Barcelona conseguiu uma virada histórica, reverteu o placar e se classificou para as quartas.

No Camp Nou, o time de Luis Enrique venceu por 6 a 1, com o duelo terminando em 6 a 5 no agregado. Os gols foram marcados por Suárez, Messi, Neymar (duas vezes), Kurzawa (contra) e Sergi Roberto.