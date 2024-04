Grêmio x Huachipato-CHI: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Grêmio fará seu segundo compromisso na Copa Libertadores 2024. Em busca de sua primeira vitória na competição, o Tricolor gaúcho recebe o Huachipato-CHI, às 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio, pelo Grupo C.

Onde assistir

O confronto terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Paramount+.

Situação na Libertadores até o momento

Grêmio: O Tricolor gaúcho fez sua partida de estreia com o time praticamente reserva e foi derrotado pelo The Strongest, na Bolívia, por 2 a 0. A equipe figura na lanterna do Grupo C, sem nenhum ponto.

Huachipato: Jogando em casa, o time chileno empatou com o Estudiantes-ARG em 1 a 1. O clube figura na terceira posição, com um ponto conquistado.

Prováveis escalações

Grêmio: Caíque (Marchesín); João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Cristaldo e Pepê; Pavón, Gustavo Nunes (Soteldo) e Diego Costa.



Técnico: Renato Portaluppi

Huachipato: Martín Parra; Felipe Loyola, Gazzolo, Imanol González e Leandro Díaz; Jimmy Martínez, Santiago Silva, Gonzalo Montes; Maxi Rodríguez, Maxi Gutiérrez e Cris Martínez.



Técnico: Javier Sanguinetti

Arbitragem

O uruguaio Leodan Gonzalez será o responsável por apitar o duelo e terá os compatriotas Carlos Barreiro e Agustin Berisso como assistentes. Jose Burgos, também do Uruguai, ficará no comando do VAR.