Sob olhar de Dorival, Grêmio dá vexame contra o Huachipato na Libertadores

O Grêmio não conseguiu capitalizar o bom momento após mais um título gaúcho e foi dominado em casa e derrotado por 2 a 0 pelo Huachipato (CHI), hoje (9). O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo C da competição.

O Grêmio até ficou com a bola no primeiro tempo, mas não se pode dizer que foi superior. A equipe gaúcha até criou boas chances, acertando a trave duas vezes e tendo um gol anulado, mas cedeu espaços, principalmente na proteção da área, e viu o Huachipato fazer dois gols parecidos — com Loyola e Montes — para sair com boa vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Huachipato melhorou e poderia ter feito mais gols. As mexidas de Renato Portaluppi não surtiram efeito e os chilenos passaram a criar mais chances na segunda etapa, apesar de os gremistas seguirem com a posse de bola. Os visitantes acertaram a trave e tiveram um gol anulado antes do fim da partida, garantindo a vitória com tranquilidade.

Esta foi a segunda derrota do Grêmio na Copa Libertadores. Na primeira rodada, a equipe gaúcha perdeu fora de casa para o The Strongest (BOL).

Com a derrota, o Grêmio é o lanterna do Grupo C. O Huachipato, com quatro pontos, assume a liderança do grupo, à frente do Estudiantes (ARG) no saldo de gols. O The Strongest, com três pontos, é o terceiro.

Gostou do que viu? Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, assistiu à partida na Arena Grêmio.

Fantasma chileno de volta. Este foi o terceiro jogo entre as equipes na história e o Grêmio nunca venceu. O Huachipato tem duas vitórias - uma delas a primeira derrota dos gaúchos na nova Arena em 2013 - e um empate.

O Grêmio volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Os comandados de Renato Portaluppi estreiam na principal competição nacional no próximo domingo (14), quando visitam o Vasco.

O Huachipato também volta a campo no próximo domingo (14). Pela sétima rodada do Campeonato chileno, a equipe visita o O'Higgins.

Como foi o jogo

Os tricolores começaram pressionando e criaram a primeira chance clara, mas logo foram surpreendidos. Logo aos 23 segundos, Soteldo acertou a trave do Huachipato. No entanto, os chilenos saíram na frente aos 12 minutos, no primeiro chute ao gol, com Loyola aproveitando bola mal afastada.

Grêmio criou chances, teve gol anulado, mas o Huachipato fez mais um antes do intervalo. Sem se abalar, os tricolores passaram a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque, criaram chances claras e até marcaram um gol - anulado por impedimento. Nos acréscimos, os chilenos fizeram o segundo em lance muito parecido com o do primeiro gol, com Montes.

Renato Portaluppi mexeu, mas quem melhorou foi o Huachipato. O Grêmio voltou com duas alterações, mas o Huachipato continuou mais perigoso. No segundo tempo, os chilenos criaram mais, acertaram a trave e tiveram um gol anulado, merecendo até mais um gol.

Soteldo, do Grêmio, no jogo contra o Huachipato, pela Libertadores Imagem: Maxi Franzoi/Agif

Lances importantes:

Na trave! Aos 23 segundos, Galdino escapou bem pela direita e cruzou. Na primeira chance, Soteldo cabeceou na trave!

0 x 1: Aos 12 minutos, a defesa do Grêmio não conseguiu afastar de vez um cruzamento e a bola sobrou com Loyola. Ele bateu de primeira e pegou em cheio para acertar o canto e abrir o placar. O gol foi confirmado após checagem de quatro minutos do VAR.

Salvou em cima da linha! Aos 24 minutos, Soteldo cruzou para Diego Costa, que cabeceou bem e superou o goleiro do Huachipato. a zaga afastou o perigo em cima da linha.

Não valeu! Aos 42 minutos, Villasanti completou cruzamento rasteiro no travessão. A bola voltou para ele, que tocou de letra para o gol. Antes de entrar, a redonda tocou em Cristaldo, que estava caído na linha, impedido. O lance foi anulado.

0 x 2: No último lance do primeiro tempo, aos 51, após lateral cobrado na área do Grêmio, a bola foi afastada parcialmente e Montes ficou com a sobra. Ele bateu de primeira e acertou o canto para fazer o segundo.

Na trave! Aos 19 minutos do segundo tempo, Malanca subiu mais que a defesa do Grêmio após cobrança de escanteio e tocou de cabeça fraco, mas longe do goleiro. A bola tocou a trave e saiu.

Não valeu! Aos 33 minutos, Maximiliano Rodríguez fez o terceiro do Huachipato, mas o lance foi anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 0 x 2 Huachipato (CHI)

Competição: Copa Libertadores da América - 2ª rodada do Grupo C

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 9 de abril de 2024 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Leodan Gonzalez (URU)

Cartões amarelos: Diego Costa e Cristaldo (GRE); Gazzolo, Santiago Silva e Jimmy Martínez (HUA)

Gols: Loyola, aos 12', e Montes, aos 51 minutos do primeiro tempo.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel (Pepê), Rodrigo Ely e Van Van (Cuiabano); Du Queiroz, Galdino (Gustavo Nunes) e Villasanti; Cristaldo (Pavón), Soteldo (Nathan Fernandes) e Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Huachipato: Parra; Loyola, Gazzolo, Malanca e L. Díaz; Santiago Silva, Jeisson Vargas (Jimmy Martínez) e Montes; Brea (Gutiérrez Jara), Cris Martínez e Maximiliano Rodríguez (Saez). Técnico: Javier Sanguinetti.