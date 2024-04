'Gol contra': Mauro Cezar explica prejuízo do Flamengo com Lei do Mandante

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no UOL News Esporte a aprovação no Conselho Deliberativo do Flamengo do contrato com a Globo para transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029, em que o clube deve perder cerca de R$ 80 milhões por ano em relação ao contrato atual. Segundo Mauro, foi um "tremendo gol contra" de Rodolfo Landim.

'Bolo diminuiu porque os clubes não conseguem se entender': "A questão é que o bolo diminuiu. Primeiro, porque os clubes não conseguem se entender, se dividem em diferentes ligas, então você não faz o bolo crescer. Segundo, o produto Pay-Per-View, que dava um grande diferencial para o Flamengo, porque o Pay-Per-View há alguns anos era medido só em algumas capitais, depois passou a ser medido praticamente em todo o Brasil, como a torcida do Flamengo é muito grande no Brasil inteiro, espalhada, é claro que o Flamengo passou a ter mais pessoas que assinavam o Pay-Per-View do Flamengo, então isso pesava mais ainda a favor do clube. As outras partes dessa receita, que foi uma reivindicação lá atrás de vários outros clubes, inspirada na Premiere League, dava uma parcela do bolo em partes iguais, outra parcela em audiência (o Flamengo tem muita audiência e tinha muito Pay-Per-View), e a outra parcela pela colocação no campeonato, e foi justamente nesse período que o Flamengo montou times mais fortes e ganhar mais dinheiro também pela sua colocação, sempre entre os quatro mais bem colocados. Então, passou a ganhar muito mais que os outros".

'Rodolfo Landim brigou pela Lei do Mandante sozinho': "Lá atrás, eu considerei isso um grande erro dos clubes que reivindicavam essa mudança sem estudar o cenário, achando que só copiar os ingleses bastaria. O Cesar Grafietti, na ocasião, lá no começo, fez uma apresentação e mostrou que ia acontecer isso - e foi exatamente o que aconteceu. Agora, o Flamengo faz a mesma coisa, brigou pela Lei do Mandante, o Rodolfo Landim foi até o então presidente Jair Bolsonaro e brigou pela Lei do Mandante, sozinho. Não houve uma discussão com outros clubes, não houve uma análise mais profunda que envolvesse especialistas, fica muito claro isso. Se você procurar #pelaleidomandante, vai encontrar postagens de 2020 do Flamengo brigando pela Lei do Mandante, defendendo uma maior concorrência, comparando com outras ligas. Por exemplo, Brasileirão só tinha na época Globo e Turner, aí o Flamengo postava sobre a Premiere League, sobre a NFL. Ok, mas são outros mercados, mercados diferentes, mais maduros que desenvolveram seus próprios modelos. O Flamengo fez à moda dele, foi lá e brigou por uma coisa achando que era vantagem".

'Foi um tiro no pé': "Pode até ser que no futuro, com desenvolvimento desse modelo, a Lei do Mandante torne-se algo interessante para os clubes e o próprio Flamengo, mas no momento foi um tiro no pé. O Flamengo fez um grande movimento, isso significou a implosão com a Globo do Campeonato Carioca, que os clubes ganhavam uma quantia que só era menor que o Campeonato Paulista, e o Flamengo queria mais e mais e ficaram sem nada praticamente, com muito menos, com o modelo que passou a ser feito para a venda do campeonato, que até hoje não tem premiação de campeão. O Flamengo acabou de ser campeão e não ganhou nem 1 centavo pelo título. Foi um tiro no pé também. Então, a Lei do Mandante fica ainda mais engraçada que você no blog do Rodrigo Mattos, aqui no UOL, a frase dita ontem pelo vice de marketing e comunicação, Gustavo Oliveira. Ele disse que a Lei do Mandante, retrata o Rodrigo, impacto negativamente no total do contrato porque antes o clube tinha 38 partidas para vencer e agora tem 19. Ora bolas, foi o Flamengo que brigou por isso. Então, o Flamengo realmente não estava preparado para essa discussão, o Landim pode entender muito de petróleo, mas de comunicação, de novas mídias, ele não entende. Está na cara que eles não entendem".

'A lei pela qual o Flamengo lutou é ruim para o Flamengo': "Então, tem uma queda significativa de receita, outros também vão ter, mas claro que isso pesa bastante. Aí tem um grande erro do Flamengo a meu ver, ele poderia ter rejeitado essa proposta da Globo e feito uma contraproposta. Cai o Pay-Per-View por quê? Antes, você comprava o pacote do Premiere, vendido pela Globo, e você só não tinha o Athletico-PR, todos os demais times estavam no pacote, então você tinha 361 jogos garantidos. Ano que vem, vai diminuir, porque nem todos os clubes estão fazendo acordo com a Globo. O outro grupo, Liga Forte, já vendeu para outros investidores por 50 anos, adiantou receita, gastando por conta e tudo mais. Isso vai fragmentar, perde impacto esse produto, consequentemente vai render menos dinheiro para os clubes e para o Flamengo, também. Então, as consequência imediatas da Lei do Mandante pela qual o Flamengo tanto lutou, são ruins para o próprio Flamengo. Foi um tiro no pé, uma demonstração de desconhecimento de mercado desses dirigentes que agora querem aprovar com medo de não conseguir mais nada. Detalhe: o Corinthians não assinou ainda, com todas as confusões que os dirigentes do Corinthians fazem, a gente não pode afirmar que não fará um contrato melhor, seja com quem for. Portanto, isso gerou muita discussão ontem, é saudável que seja assim, minimamente democrático, mas quando você tem o Conselho ao seu lado, você aprova qualquer coisa. Ontem, mesmo com muitos questionamentos na reunião, acabou sendo aprovado como queria o Landim. Mas, para efeito real, foi um tremendo gol contra, porque ele e seus pares brigaram pela Lei da Mandante. Tiro no pé, gol contra do Landim".

