Francesco Totti é anunciado como convidado para disputar torneio de Piqué

A Kings World Cup, torneio organizado por Gerard Piqué, anunciou Francesco Totti no comando de um novo time para buscar o título mundial no México, na competição que será realizada de 26 de maio a 8 de junho.

O que aconteceu

O time italiano Stallions será presidido por Tumblurr, um dos maiores nomes do streaming na Itália. Como capitão, um campeão do mundo e lenda do futebol: Francesco Totti.

Ao elenco de estrelas mundiais já anunciadas, acrescenta-se uma das grandes lendas da Azzurra. Francesco Totti retorna da aposentadoria para calçar as chuteiras e buscar o troféu que coroará os Stallions como campeões da Kings World Cup.

A Kings World Cup contará com grandes nomes do futebol mundial. De Zlatan Ibrahimovic até o campeão do mundo Mario Götze ou a estrela Neymar Jr, e os mais importantes criadores de conteúdo em diferentes idiomas como Amine e Gaules.

O torneio

A cada semana, a Kings revela novos times convidados e presidentes que se juntam ao projeto. No Mundial, 32 equipes jogarão para entrar para a história e levar para casa o prêmio em dinheiro de 1 milhão de dólares.

Com sede no México, participarão 10 equipes da Kings da Espanha, 10 das Américas e 12 convidados de diferentes países. A Kings World Cup poderá ser acompanhada online pelos canais oficiais da Kings e pelos canais dos streamers que competem a cada rodada.