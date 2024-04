Veja análise do VAR em pênalti para Palmeiras na final do Paulista

A Federação Paulista de Futebol divulgou hoje (9) áudio do VAR no jogo de volta da final do Paulistão entre Palmeiras e Santos, no último domingo, no Allianz Parque. O Verdão venceu o Peixe por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno.

O lance em que o árbitro Raphael Claus precisou do auxílio do árbitro de vídeo foi para a marcação da penalidade, no primeiro tempo. Inicialmente, em campo, nada foi marcado. As imagens reprisadas para Claus mostraram João Paulo atingindo Endrick, com o joelho, enquanto o atacante tenta alcançar o lançamento de Weverton.

"Tem um choque do defensor de preto, depois a bola passa, o goleiro também não consegue e atinge ele. Recomendo revisão para um possível penal. Tem o contato de jogo. O goleiro não toca na bola e atinge o jogador que tinha possibilidade de buscar essa bola. Para mim é penal", diz o árbitro de vídeo responsável, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que em seguida ouve o apito de Claus e insiste "Segura, Claus. Segura".

Depois da partida, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, reclamou de que o árbitro havia mandado o jogo seguir e depois voltou a chamar o VAR.

"Claus, recomendo revisão para um possível penal. O goleiro tenta proteger a bola, mas calça ele. O goleiro não consegue jogar a bola", afirmou Guarizo. "Pênalti sem cartão", conclui Claus.

Após a partida, o técnico do Santos Fábio Carille disse que recebeu a informação de que a bola ainda estava em movimento antes da cobrança do goleiro palmeirense. O VAR também revisa a origem da jogada e não aponta erro.