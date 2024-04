Flu leva susto, mas vence Colo-Colo e assume liderança na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense levou alguns sustos e chegou a ter um gol sofrido que foi anulado pelo VAR, mas utilizou-se da experiência para vencer o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã, e alcançou a liderança do Grupo A da Libertadores.

Cano desencanta - Germán Cano fez o gol da vitória e desencantou após um mês — ou cinco jogos — sem balançar as redes. Este foi apenas o terceiro gol do argentino na temporada. Marquinhos fez o primeiro para o Tricolor e Paiva marcou para os chilenos.

Liderança - O Fluminense chegou aos quatro pontos no Grupo A contra três do Colo-Colo. O Alianza Lima (PER) tem um e o Cerro Porteño (PAR) ainda não somou pontos. Peruanos e paraguaios se enfrentam amanhã (10).

Vidal vaiado - Ex-jogador do Flamengo e do Athletico-PR no Brasil, Arturo Vidal foi bastante vaiado e xingado pela torcida do Fluminense durante o jogo.

Estreia no Brasileiro - O Fluminense agora vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado (13), às 21h, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

O jogo

O Fluminense começou o jogo com tudo. Empurrado pela torcida no Maracanã, o Tricolor abriu o placar logo no início, com um golaço de Marquinhos, e foi para cima. O Colo-Colo se mostrava acuado e tentava sair nos contra-ataques, mas o Flu tinha o jogo controlado. Até que sofreu um gol de escanteio durante pane da zaga e os chilenos passaram a gostar da partida, apesar de não terem chances claras até o fim do primeiro tempo.

Na etapa final, o Tricolor voltou a balançar a rede no início, desta vez com Germán Cano, de cabeça, após grande assistência de Marquinhos, o melhor em campo. O Fluminense, porém, recuou após estar à frente do placar novamente e passou a levar sustos, chegando a sofrer um empate anulado pelo VAR. A situação se acalmou depois que Wiemberg foi expulso pelo Colo-Colo.

Gols e lances

Flu abre o placar com golaço! - O Fluminense abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, quando Marquinhos recebeu na direita, cortou para dentro invadindo a área e emendou um balaço no ângulo direito, sacudindo o Maracanã.

Colo-Colo empata em pane da zaga - O Colo-Colo chegou ao empate aos 18, quando Léo Gil bateu escanteio pela esquerda, Paiva subiu com tudo e cabeceou em meio à pane da zaga tricolor.

Seria uma pintura! - Marcelo, por muito pouco, não fez um gol de placa. Aos 30, Ganso bateu escanteio da direita e o craque pegou um "sem pulo", de primeira e com força. A bola tinha endereço certo, mas desviou na zaga do Colo-Colo e foi para fora.

Faz o L! - Germán Cano desafogou a massa tricolor ao seis minutos do segundo tempo, quando recebeu belo cruzamento de Marquinhos da direita e, de cabeça, estufou a rede do Colo-Colo.

Não valeu! - O Colo-Colo chegou a empatar com um chute cruzado de Zavala. No entanto, o VAR foi acionado e a arbitragem assinalou mão de Paiva na bola, durante a sequência da jogada.

FLUMINENSE 2 X 1 COLO-COLO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Copa Libertadores (2ª rodada da fase de grupos)

Data e hora: 9 de abril de 2024, às 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Antoni Garcia (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Fábio (FLU); Wiemberg, Vidal, Paiva (COL)

Cartões vermelhos: Wiemberg (COL)

Gols: Marquinhos, aos 4 minutos do primeiro tempo (FLU); Paiva, aos 18 minutos do primeiro tempo (COL); Germán Cano, aos 6 minutos do segundo tempo (FLU)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo (Lelê) (Antônio Carlos), Martinelli e Marcelo; André, Lima (Kauã Elias) e PH Ganso (Terans); Jhon Arias, Marquinhos e Germán Cano (Felipe Andrade). Técnico: Fernando Diniz.

Colo-Colo: Cortés, Opazo, Saldivia, Falcón (Amor) e Wemberg; Pavez, Leonardo Gil, Vidal, Bolados (Zavala) e Palacios (Pizarro); Paiva (Gutiérrez). Técnico: Jorge Almirón.