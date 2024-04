Fluminense x Colo-Colo: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fluminense e Colo-Colo se enfrentam hoje (9), às 21h, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida terá transmissão exclusiva do canal por streaming Paramount+. O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real.

O Tricolor estreou na competição com um empate em 1 a 1 contra o Alianza Lima, no Peru. O grupo ainda conta com o paraguaio Cerro Porteño, que perdeu na primeira rodada para o Colo-Colo.

O Fluminense contará com os retornos de Germán Cano e Ganso, que estavam lesionados. Já o atacante Keno, os zagueiros Marlon e Manoel e o volante Gabriel Pires seguem fora por contusão. O meia Renato Augusto é dúvida. Por suspensão, serão ausência o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy.

O Colo-Colo tem como principal atração o volante Arturo Vidal, ex-Flamengo. O treinador é Jorge Almirón, que comandava o Boca Juniors que foi vice-campeão da Libertadores para o Flu.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Thiago Santos), Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Renato Augusto; Marquinhos (Douglas Costa), Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Colo-Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón e Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Leonardo Gil e Arturo Vidal; Carlos Palacios, Guillermo Paiva e Cristián Zavala (Marcos Bolados). Técnico: Jorge Almirón.

Fluminense x Colo-Colo -- 2ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 9 de abril de 2024, às 21h (horário de Brasília)

Transmissão: Paramount+ (streaming) e Placar UOL (tempo real)