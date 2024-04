Flamengo x Palestino-CHI: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Palestino, do Chile, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores. A partida será disputada no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido pela TV Globo e pela plataforma de streaming Paramount+.

Na primeira rodada, a equipe de Tite foi a Bogotá, na Colômbia, para encarar o Millonarios. Após sair na frente no placar com um gol de pênalti, anotado por Pedro, o time carioca não resistiu à correria dos colombianos e sofreu o empate no final.

No outro confronto do grupo, o Bolívar-BOL surpreendeu e goleou o Palestino fora de casa por 4 a 0, assumindo assim a liderança isolada. A equipe boliviana, que mandará seus jogos em La Paz, a 3.637 metros de altitude, tornou-se o principal adversário do Flamengo na briga pela classificação. As duas equipes vão se encontrar na terceira rodada, na Bolívia.

Assim como na final do Carioca, o rubro-negro tem três desfalques certos para o duelo. O primeiro deles é o atacante Gabigol, suspenso por tentativa de fraude em um exame antidoping, seguido do meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia renal, e do lateral Wesley, que apresenta uma lesão muscular.

Já na equipe titular, Tite poderá ter duas dúvidas, já que o lateral esquerdo Viña pode receber mais uma oportunidade na vaga de Ayrton Lucas, além de Luiz Araújo e Bruno Henrique, que disputam a posição no ataque.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-BRA X PALESTINO-CHI

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 10 de abril de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Assistentes: Gacriel Chade (ARG) e Sebastián Ranieri (ARG)



VAR: Germán Delfino (ARG)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite

PALESTINO: Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Cornejo, Dávila e Carrasco; Benítez e Gonzalo Sosa



Técnico: Pablo Sánchez