Flamengo: Lorran impressiona Tite e vira alternativa sem Gabigol

Um dos principais nomes da base do Flamengo, Lorran aguarda a oportunidade no time principal. Com trabalhos fora do Ninho do Urubu e boas impressões da comissão técnica, o jovem de 17 anos é visto internamente como um jovem com alto potencial de venda e uma alternativa a Gabigol.

O que aconteceu

Lorran foi o herói do Fla na Libertadores sub-20. Ele deu uma assistência e marcou um gol na vitória sobre o Boca Juniors na final. Mas o caminho até lá não foi simples.

O atacante teve uma lesão pouco antes da estreia, mas viajoumesmo assim. Ele fazia trabalhos em três períodos por dia para conseguir entrar em campo no torneio. Na primeira fase, atuou somente por 28 minutos. No mata-mata, porém, foi importante.

No retorno da competição, Lorran foi integrado ao grupo profissional e impressionou Tite. Os principais elogios envolvem não só a qualidade técnica, mas principalmente a versatilidade no ataque.

O jovem pode se tornar alternativa sem Gabigol. Durante as atividades, ele foi usado pelas duas pontas, por dentro e várias vezes como opção para a vaga de Pedro, atuando como falso 9. Sem o camisa 10, que segue suspenso, ele disputará posição com Carlinhos, do Nova Iguaçu.

Lorran também investe em preparação fora do CT. No tempo livre, faz trabalhos com um preparador físico e um fisioterapeuta para preparar o corpo a acompanhar a exigência do futebol profissional. A ideia é ganhar mais força para suportar os duelos físicos e internamente o jogador vem evoluindo.

Renovação perto?

Lorran tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. Ele renovou o vínculo em dezembro de 2022 e a multa rescisória já passa dos 50 milhões de euros (R$ 274,82 milhões).

Ainda não houve conversa para uma renovação. O Flamengo até chegou a sinalizar que poderia abrir conversas, mas não sentou com o jogador e os empresários para dialogar. A expectativa é que isso aconteça em breve.

Além de Tite, Lorran já foi observado também por Jorge Sampaoli no ano passado, mas não jogou. Ele só entrou em campo no Campeonato Carioca, em quatro oportunidades, quando marcou um gol. Neste ano, foi titular dos dois jogos com o time alternativo no Estadual.

