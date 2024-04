'Explodi de emoção', diz Cristiane sobre comemoração de gol contra o Japão

Nesta terça-feira, a atacante Cristiane, dona de 177 gols pela Seleção Brasileira, foi novamente decisiva e empatou o jogo contra o Japão, em partida válida pela disputa do terceiro lugar no Torneio SheBelieves, no Estádio Lower.com, em Columbus, nos Estados Unidos. Após o 1 a 1 no tempo normal, a goleira Lorena foi determinante nas penalidades para que as brasileiras chegassem em terceiro lugar na competição.

Além do gol com a bola rolando, a atacante abriu a série de cobranças da equipe de Arthur Elias deslocando muito bem a arqueira adversária. Após o gol marcado, Cristiane não economizou na alegria de comemorar mais uma bola na rede com a amarelinha.

"Explodi de emoção! Para mim, sempre foi e sempre será gratificante servir a Seleção Brasileira, representar o nosso país, representar o sonho de meninas que sonham viver isso aqui um dia", disse.

Cristiane ainda dedicou o gol marcado para seu filho Bento, e sua esposa Ana.

"Bento e Ana, amo vocês, minha família, todo mundo que torceu, meus amigos, o pessoal que torce bastante pela gente, precisamos muito de vocês. Tem muita gente ruim no mundo e a gente precisa das pessoas boas torcendo. Um grande beijo pra todos", celebrou.

Por fim, a atleta exaltou o período de treinos e jogos durante a SheBelieves e destacou a importância de enfrentar as japonensas, presentes no Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris.

"Estou muito feliz e orgulhosa do que a gente fez na competição. É uma preparação extremamente importante para nossa Seleção nas Olimpíadas, por pegar uma equipe que a gente vai enfrentar nos Jogos Olímpicos e ter essa tranquilidade de ir atrás do resultado, buscar o empate e acertar nos pênaltis foi extremamente importante", completou.

O Torneio SheBelieves foi utilizado como preparação da Seleção Feminina para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na convocação, Arthur Elias deu oportunidade para mais jogadores e promoveu diversas formações visando os confrontos com Nigéria, Espanha e Japão, pelo Grupo C das Olimpíadas.