Estado Islâmico ameaça ataques terroristas aos jogos decisivos de quartas da Champions League

Nesta semana ocorrem os primeiros confrontos das quartas de final da Uefa Champions League, entretanto, a preocupação não é só com a bola rolando, e sim com a segurança das partidas. O grupo terrorista Estado Islâmico, através de sua agência de comunicação, ameaçou todos os duelos da Liga dos Campeões com uma foto de um homem armado e os nomes dos quatros estádios que receberão os jogos de hoje e amanhã. Além disso, na foto divulgada aparece a mensagem "mate todos eles."

Nesta terça (09), Arsenal e Bayern se enfrentam em Londres, enquanto Real Madrid e Manchester City batalham em Madri. Já na quarta (10), o PSG recebe o Barcelona em Paris, e o Atlético de Madrid recebe o Borussia Dortmund, novamente na capital espanhola.

Foto: Reprodução/Internet

As entidades de segurança dos países anfitriões dos confrontos montaram fortes esquemas de segurança após a ameaça pública dos jihadistas. Na Espanha, o governo local está no nível 4 de 5 em alerta de segurança antiterrorismo e promete espalhar dispositivos de segurança pela capital espanhola para ajudar na prevenção dos possíveis ataques.

Vale ressaltar que antes da ameaça pública do ISIS, a comissão antiviolência da Espanha havia classificado as partidas que acontecerão em Madri com um risco alto, visto a chegada de cerca de 8.000 apoiadores do Manchester City para o confronto contra o Real Madrid.