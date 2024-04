Em jogo de quatro gols, Arsenal e Bayern de Munique empatam na ida das quartas da Liga dos Campeões

Arsenal e Bayern de Munique ficaram no empate em 2 a 2 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, em Londres. Os gols do time inglês foram anotados por Saka e Trossard. Gnabry e Kane balançaram as redes para os alemães.

O empate não foi o melhor dos resultados para o Arsenal, que agora precisa vencer o Bayern, na Alemanha, para se classificar no tempo normal.

O time alemão, por sua vez, volta para Munique com um resultado positivo e contará com o apoio de sua torcida para avançar à semifinal da Liga dos Campeões. As equipes se enfrentam novamente na próxima quarta-feira.

O Arsenal volta a campo neste domingo para o duelo contra o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês. O Bayern encara o Colônia neste sábado, pelo Campeonato Alemão.

O Arsenal abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo. Saka recebeu passe de Ben White, ajeitou para o pé direito e bateu colocado no canto para vencer Neuer e marcar o primeiro gol do time inglês.

Aos 17 minutos, após falha do brasileiro Gabriel Magalhães, o Bayern empatou o jogo. O zagueiro se complicou sozinho e entregou a bola para Sané, que encontrou Gortezka na frente. O meia alemão colocou Gnabry na cara do gol, que tocou na saída de Raya para anotar o tento de empate do time alemão.

Após deixar tudo igual, o Bayern se lançou ao ataque em busca da virada. Aos 30 minutos, Sané fez linda jogada, escapou da marcação adversária e foi derrubado por Saliba na área. O árbitro assinalou pênalti para o time visitante. Harry Kane se encarregou da cobrança e apenas deslocou Raya para virar a partida para os alemães.

O segundo tempo foi movimentado. Precisando do resultado, o Arsenal não tinha escolha a não ser se atirar ao ataque em busca do empate. Após pressionar o Bayern, o time inglês chegou ao segundo gol aos 31 minutos. Trossard, depois de linda jogada do brasileiro Gabriel Jesus, finalizou no canto de Neuer e deixou tudo igual em Londres.