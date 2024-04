Eduardo não encara a LDU

A delegação do Botafogo viajou para Quito, onde nesta quinta-feira enfrenta a LDU, pela Libertadores. O time alvinegro precisam de um bom resultado para não se complicar na fase de grupos do torneio.

A partida marca a estreia do técnico Artur Jorge, mas o português terá um desfalque para o jogo.

Mais um desafio pela Conmebol Libertadores se aproxima. VAMOS! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jLaqbbu28C ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 9, 2024

O meia Eduardo não viajou com a delegação para o confronto pela Copa Libertadores. O jogador ficou no Rio de Janeiro para se recuperar de um problema no tornozelo.

Artur Jorge não deu indícios de quem pode substituir Eduardo na partida diante da LDU.