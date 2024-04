Diego Simeone elogia Borussia Dortmund antes de duelo decisivo pela Champions League

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-Feira (09), o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, elogiou muito a equipe do Borussia Dortmund, que será a adversária do clube espanhol nas quartas de final da Uefa Champions League. O argentino classificou os alemães como rivais muito difíceis e não mediu esforços para elogiar a postura do Dortmund em partidas fora de casa.

"O rival mais difícil que temos pela frente é o Borussia. Como explicou Axel (Witsel), que os conhece muito bem, eles têm muitas coisas boas. Fora de casa eles vem se saindo muito bem nos últimos quatro meses. Acho que eles não perderam nos últimos quatro meses", disse o comandante.

Thomas COEX / AFP

Simeone também analisou o confronto por um todo. Na visão dele, o duelo será o mais disputado e intenso de todos das quartas de final da competição. O treinador ainda citou pontos fortes da equipe aurinegra, como o perigoso contra-ataque e a bola aérea ofensiva.

"Eles têm um contra-ataque muito forte, muito bom. Um jogo aéreo muito bom nas duas áreas, principalmente no ataque. Vai ser o jogo com mais intensidade dos oito times que estão na Liga dos Campeões. O Borussia é o time com mais intensidade. Vamos enfrentar isso e teremos que levar o jogo para onde achamos que podemos prejudicá-los", completou o argentino.

O Atlético de Madrid jogará a primeira partida em casa, portanto, terá que decidir o duelo na Alemanha. Simeone foi perguntado sobre as circunstâncias da preparação do jogo levando em conta que os "colchoneros" decidirão longe de seus domínios.

"Bem, não há segurança absoluta. Existe um rival, existe uma equipe forte para enfrentar. Conhecemos as situações que surgem quando um jogo importante é disputado em casa. Isto é futebol e os resultados podem variar", falou Simeone.

Atlético de Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam pelas quartas da Uefa Champions League no Cívitas Metropolitano, casa do Atleti, na quarta (10), às 16h no horário de Brasília.