Destaque do Paulistão, Rômulo relembra "processo árduo" antes de ser contratado pelo Palmeiras

O meio-campista Rômulo foi um dos grandes destaques do Campeonato Paulista de 2024. Seu desempenho na competição chamou atenção do Palmeiras, que logo o contratou com a fase de grupos em andamento. Apresentado oficialmente pelo Verdão nesta terça-feira, o novo camisa 20 da equipe relembrou parte de seu passado e contou que já havia sido recusado em testes pelo próprio Alviverde.

"Esse processo foi bastante árduo por todos os nãos que levei por vários clubes, mais de 30, por aí. Já pensei em desistir, bem antes, mas minha família me ajudou bastante nesse quesito e continuamos firmes. Já vim fazer avaliação até aqui no Palmeiras, mas não era o momento certo. Venho conquistando meu espaço e hoje consegui chegar no Palmeiras e posso fazer grande trabalho com os companheiros", disse.

Rômulo foi anunciado pelo Palmeiras em fevereiro, mas só se juntou ao Verdão depois da eliminação do Novorizontino no Paulistão, que aconteceu diante do Alviverde, na semifinal. O meia, inclusive, disputou essa partida.

"Foi um momento um pouco difícil defender o Novorizontino e já estar comprado pelo Palmeiras. Ainda estava defendendo a instituição Grêmio Novorizontino no campeonato e tinha que manter meu papel, ajudar meus companheiros. Pude fazer meu melhor naquele jogo. Aconteceu o que tinha que acontecer. Fiz meu trabalho bem feito. Fui profissional com Novorizontino e com o Palmeiras e fico bastante feliz", relembrou.

O novo camisa 20 do Verdão não esconde sua admiração pelo meia Raphael Veiga, com quem disputará a posição. Rômulo contou de quando os dois se encontraram no confronto entre Novorizontino e Palmeiras na primeira rodada do Estadual.

"O Veiga eu já acompanhava há tempos. Gosto muito do jogo dele, é minha referência. A partir daquele jogo, pensei que não podia perder a oportunidade de falar com ele, pedir a camisa. Tivemos essa conversa bem sadia depois da partida. Ele me tratou muito bem, me deu boas palavras para eu seguir trabalhando. Ele me deu a camisa. Até então, não sabíamos de nada. Mas depois de alguns jogos veio o Palmeiras e fico muito feliz de poder atuar pelo Palmeiras e com ele", finalizou.

Rômulo tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028. O meia vive a expectativa de estrear pelo Palmeiras. No duelo da primeira rodada da Libertadores, contra o San Lorenzo, ele esteve à disposição de Abel Ferreira pela primeira vez, mas permaneceu apenas no banco de reservas.