Destaque do Brasil, goleira Lorena celebra quatro pênaltis defendidos: "Dedico para minha família"

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira bateu o Japão, nos pênaltis, e garantiu o terceiro lugar no Torneio Shebelieves. Após empatar em 1 a 1 no tempo normal, o Brasil venceu por 3 a 0, contando com atuação decisiva da goleira Lorena, que defendeu três penalidades. Durante a partida, a arqueira já havia feito uma defesa em pênalti, a qual impediu a seleção japonesa aumentar a vantagem.

Convocada pela primeira vez pelo técnico Arthur Elias, Lorena relembrou como foi sua recuperação depois de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e celebrou seu ótimo desempenho na partida.

"Durante a minha carreira eu sempre tenho muita felicidade nesse momento de pênalti, consigo ser bem decisiva. Eu estou muito feliz, essas defesas são frutos de um trabalho que venho fazendo há muito tempo para poder voltar bem", afirmou a atleta.

A goleira dedicou os pênaltis defendidos e o resultado aos seus familiares e ressaltou seu trabalho diário. "Sei que eu não estou na minha melhor fase, no meu melhor momento, mas eu trabalho muito, todo dia, para conquistar. Independente de qualquer coisa, eu dedico esses pênaltis para minha família, minha esposa e meu filho que estão sempre ao meu lado."

Edson Junior, preparador de goleiras da Seleção Feminina, parabenizou a arqueira de 26 anos pelo jogo."É um dia muito feliz para a comissão, para a Seleção, para as atletas, para a Lorena. Ela sempre representou muito bem a camisa da Seleção Brasileira em todas as oportunidades que ela teve. Passou por um período muito difícil, um processo doloroso de recuperação de uma lesão muito grave."

O preparador aproveitou para reforçar a qualidade e segurança que a Seleção Canarinha tem debaixo das traves.

"Que essa reestreia dela seja um passo muito importante para a nossa trajetória dentro do que a gente almeja nas Olimpíadas. Vejo que a gente está no caminho certo, com excelentes goleiras, e aumenta o nosso leque de opções e a responsabilidade na hora da escolha das goleiras que vão representar a Seleção nas Olimpíadas. Tudo que vem acontecendo só nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para o objetivo maior", pontuou.