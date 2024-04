Destaque do Arsenal, Odegaard diz não temer Bayern de Harry Kane

Arsenal e Bayern de Munique iniciam nesta terça-feira um dos duelos das quartas de final da Champions League. Apesar de a fase dos times ser diferente, com os ingleses vivendo uma temporada melhor, não dá para menosprezar a tradição alemã e o faro de gol de Harry Kane. Ainda assim, para Martin Odegaard. a ordem é apenas respeitar o artilheiro bávaro e não entrar em campo com medo.

"Acho que devemos respeitá-lo, é claro, mas não acho que devemos temer ninguém", disse. "Temos que focar em nós mesmos e na qualidade que temos na equipe. Ele é um bom jogador. Já joguei contra ele algumas vezes e sei da qualidade que ele tem, principalmente na área, e também é bom na ligação."

Atualmente, a equipe do Arsenal soma dez vitórias nos últimos 11 jogos na Premier League, somando 71 pontos, disputando o topo da tabela com Liverpool e Manchester City.

O Bayern de Munique, por sua vez, se encontra em crise após ser derrotado de virada, por 3 a 2, diante da equipe do Heidenheim, e ver o Bayern Leverkusen disparar ainda mais na liderança da Bundesliga, podendo sagrar-se campeão já na próxima rodada.

Odegaard, após ser perguntado sobre as fases distintas das duas equipes, mostrou respeito à equipe do Bayern, mas deixou clara a confiança no seu time. "Todos os jogos que disputamos há bons desafios. O Bayern é um bom time com muitos bons jogadores de ataque e será uma grande noite no Emirates. Eles tiveram alguns resultados estranhos no campeonato e vimos isso. Mas se você olhar para a equipe e ver a qualidade que ela tem, saberemos que é uma equipe muito forte, com jogadores individuais muito bons, então será uma batalha difícil, mas estamos prontos."