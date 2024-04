CRB elimina Botafogo-PB nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, em partida única das quartas de final da Copa do Nordeste, o CRB recebeu o Botafogo-PB no Estádio Rei Pelé e, após o empate sem gols durante os 90 minutos, avançou nos pênaltis.

Assim, com a classificação, os mandantes, que terminaram a fase de classificação em segundo lugar do Grupo A, com 15 pontos, foram à semifinal da competição. Agora, a equipe aguarda o duelo entre Bahia e Náutico para saber quem irá enfrentar na semi. Por outro lado, o Botafogo, que goleou o Bahia por 4 a 0 em sua última partida na competição, se despediu do campeonato.

O próximo duelo do CRB será diante do Novorizontino, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no dia 19, no Estádio Rei Pelé, ainda sem horário definido. Já a semifinal da Copa do Nordeste diante de Bahia ou Náutico, acontece no próximo dia 24, também com horário indefinido. Pelo lado do Botafogo-PB, o time retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Sousa, pelo jogo de volta do Campeonato Paraibano. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Almeirão.

As penalidades

Pelo lado do CRB, Anselmo Ramon, Gegê, Falcão e Matheus Ribeiro converteram, enquanto pelo lado do Botafogo, apesar dos acertos de Wendel Lomar, Lenon e Paulinho, Pipico e Júlio Rusch acabaram desperdiçando.