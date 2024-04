Corinthians registra pior público no ano, e Augusto Melo minimiza valor dos ingressos; confira

O Corinthians registrou seu pior público como mandante na temporada de 2024 na goleada contra o Nacional-PAR, nesta terça-feira. O presidente Augusto Melo, após o duelo, negou que o valor dos ingressos tenha relação com o dado.

Diante do Nacional, 32.351 pessoas compareceram à Neo Química Arena para ver o Corinthians vencer o Nacional-PAR por 4 a 0. Antes, o pior público na temporada havia sido na derrota do 3 a 1 para o Novorizontino, com 39.603 torcedores.

Nos últimos dias, vários torcedores questionaram o aumento do valor dos ingressos para o duelo válido pelo torneio continental. As entradas foram mais caras em relação aos jogos do Campeonato Paulista e até mesmo tendo como comparativo a estreia na Sul-Americana de 2023, contra o Universitario.

"Se você pegar os jogos também dentro desse horário, a média também era essa, 32, 33 mil, chegou a dar 29 mil... Não é por causa disso, por causa dos ingressos caros. Até porque 50% estava com ingresso barato, a R$ 35, então é isso que a gente está calculando. Independente disso, se você for ver também no Campeonato Paulista, os ingresso caros estavam praticamente vazios, com cadeiras e camarotes, a gente já está preenchendo isso. Graças a Deus, todo dia eu assino 10 contratos de camarote, está voltando a vender camarotes", comentou Augusto em contato com repórteres.

Para o jogo contra o Atlético-MG, pela estreia do Campeonato Brasileiro, o mandatário do Timão prometeu que os valores das entradas voltarão "ao normal".

"Tivemos que brecar tudo isso para rever algumas situações e a partir do jogo do Atlético-MG já tudo volta ao normal. Nós vamos ter um ingresso para o povo, como eu sempre prometi para o corintiano", finalizou.

O jogo contra o Galo será no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília). Depois, a equipe volta a jogar na Arena no dia 20, contra o Red Bull Bragantino, também pelo Brasileirão.