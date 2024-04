Com Vini e Rodrygo decisivos, Real busca empate contra o City pelas quartas da Champions

Real Madrid e Manchester City protagonizaram um verdadeira jogaço na tarde desta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Em uma partida de reviravoltas, o time mandante foi atrás do resultado e buscou um empate por 3 a 3, contando com o brilho dos brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo. A dupla participou dos três gols marcados pela equipe. Gvardiol, Foden e Bernardo Silva balançaram as redes a favor dos ingleses.

Com o resultado, a definição pela vaga na semifinal do torneio fica para o jogo de volta. O segundo encontro entre as equipes está agendado para quarta-feira que vem, dia 17, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra. Caso o empate persista no placar agregado, o duelo irá para os pênaltis - não há regra do gol qualificado (fora de casa).

Real Madrid e Manchester City ficaram acostumados a se enfrentar na fase eliminatória da Champions. As equipes já haviam medido forças nas últimas duas edições da competição e, nas duas vezes, o time que levou a melhor se sagrou campeão continental. Por esse motivo, o confronto é visto por muitos como uma "final antecipada".

Em meio às partidas, Real e City voltam a campo pelas ligas locais. Líder disparado do Espanhol, o time de Ancelotti visita o Mallorcano sábado, às 13h30. Já os ingleses, que travam briga acirrada com Liverpool e Arsenal pela taça da Premier League, encaram o Luton Town no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 11h.

O jogo

A partida decisiva começou a todo vapor. Com um minuto de bola rolando, Bernardo Silva arriscou de longe em uma cobrança de falta, supreendendo Lunin, e balançou as redes a favor do Manchester City. O goleiro até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

E não demorou muito para o Real Madrid deixar tudo igual. Após troca de passes pelo lado direito, aos 11 minutos, o lateral direito Carvajal acionou Camavinga, que conduziu e chutou de longe. Ele ainda viu a bola desviar no zagueiro Rúben Dias e matar o goleiro Ortega, que ficou vendido no lance.

O City respondeu aos 13 minutos, em belo chute de Grealish, de três dedos, que obrigou Lunin a fazer bela defesa. No entanto, no lance seguinte, Vinicius Junior puxou contra-ataque e lançou Rodrygo, que ganhou na corrida de Akanji e tocou na saída de Ortega, virando o placar para o time espanhol: 2 a 1.

Rodrygo quase ampliou a vantagem aos 30 minutos. Ele recebeu de Carvajal na ponta esquerda, cortou para o meio e bateu firme da entrada da área, mas Ortega agarrou. Dois minutos depois, foi a vez do jogador ser acionado por Vini Junior e finalizar de primeira, para fora.

Vinicius também teve uma boa oportunidade para marcar aos 41 minutos, após receber uma boa bola de Rodrygo. O atacante, porém, chutou no meio do gol e viu Ortega defender sem sustos.

Segundo tempo

Assim como o primeiro tempo, a etapa final começou animada. Logo aos sete minutos, Bellingham recebeu bola com liberdade na área, cortou a marcação e bateu cruzado, de canhota, mas viu ela passar raspando a trave.

Já aos dez, foi a vez de Valverde inverter para Rodrygo, que dominou com categoria e ajeitou para Vinicius Junior. O brasileiro invadiu a área e chegou chutando com a perna esquerda, mas mandou por cima do gol. O Manchester City até tentava pressionar, mas era do Real Madrid as principais chances.

Contudo, a equipe de Carlo Ancelotti não converteu as oportunidades e viu Foden, aos 20 minutos, deixar tudo igual. Após boa trama do City, que rodou a bola de pé em pé, o inglês dominou na entrada da área e emendou uma pancada de canhota, no ângulo. Um golaço!

Mal deu tempo do Real Madrid reagir, e o time de Pep Guardiola retomou a vantagem no marcador. Aos 25 minutos, Grealish tocou para o zagueiro Gvardiol, que ajeitou para a perna direita e acertou um lindo chute na gaveta, virando mais uma vez o placar.