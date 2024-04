Com trabalho de bolas paradas, São Paulo finaliza preparação para duelo decisivo pela Libertadores

O São Paulo encerrou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para o duelo contra o Cobresal-CHI, pela segunda rodada da Copa Libertadores. As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

Após perder para o Talleres na estreia por 2 a 1, o São Paulo entra em campo pressionado para conquistar a primeira vitória na competição. O Tricolor precisa vencer para se reestabelecer no torneio, e para isso, conta com o apoio de sua torcida, que promete lotar o Morumbis mais uma vez.

Depois da derrota na Argentina, na última quinta-feira, o elenco são-paulino teve quatro dias de preparação para o jogo diante do Cobresal-CHI, já que a sexta-feira foi dedicada para a recuperação física dos atletas. Após isso, a equipe intercalou períodos de trabalhos técnicos e táticos.

Os jogadores começaram o treino desta terça-feira com uma ativação na academia. Posteriormente, seguiram para o gramado para um circuito de aquecimento, com e sem bola, que contou com atividades de mobilidade supervisionados pelos preparadores físicos.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini comandou um trabalho de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas, além de um complemento técnico.