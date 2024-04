Com grupo completo, Carille comanda segundo treino do Santos para estreia na Série B

Na manhã desta terça-feira, o técnico Fábio Carille comandou a segunda atividade do Santos no CT Rei Pelé antes da estreia na Série B, a primeira com o grupo completo.

Na última segunda-feira, os titulares na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na final do Paulistão, não foram a campo. Ele fizeram um regenerativo na parte interna do CT após o vice. Apenas os reservas treinaram no gramado.

Desta vez, Carille teve todos à disposição e deu sequência à preparação para o jogo contra o Paysandu, pela primeira rodada da Segunda Divisão. Para a partida, o Peixe contará com o lateral Rodrigo Ferreira, que ainda não estreou no Peixe devido ao regulamento do Estadual.

O Santos retoma as atividades na manhã desta quarta-feira. A equipe ainda terá pouco menos de duas semanas antes da primeira partida na Série B.

O duelo contra o Paysandu deve acontecer entre os dias 19 e 21 de abril, na Vila Belmiro (a CBF ainda não divulgou a tabela detalhada da competição). O Santos não poderá contar com a torcida nos primeiros três jogos como mandante no torneio em razão de uma punição no STJD.