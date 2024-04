Com Fausto e Romero titulares, Corinthians está pronto para enfrentar Nacional-PAR; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Nacional-PAR pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Para o duelo desta terça-feira, o time vai contar com as entradas de Fausto e Romero, reservas na estreia diante do Racing-URU. Breno Bidon e Pedro Raul iniciam no banco.

Assim, o Corinthians de António Oliveira está escalado com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Uma novidade entre os relacionados é a presença do meia Igor Coronado, que não atuava desde o início de março por conta de lesão na coxa e depois dengue.

Já quanto aos desfalques, o Timão não terá o lateral esquerdo Diego Palacios, o volante Maycon e o meia Matheus Araújo. Os dois primeiros estão em fase final de recuperação de lesão, enquanto o último sofreu um trauma na mão direita e teve que passar por cirurgia.

A bola rola às 19 horas (de Brasília) em Itaquera.