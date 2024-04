Com dois de Canobbio, Athletico-PR goleia Rayo Zuliano e mantém 100% na Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR goleou o Rayo Zuliano, na Ligga Arena, pelo placar de 6 a 0. O Furacão não deu chances ao adversário e contou com gols de Fernandinho, Lucas Esquivel, Canobbio (2), Pablo e Mastriani.

Agora, o Athletico-PR soma seis pontos e lidera o Grupo E da competição internacional. Já o Rayo Zuliano permanece sem pontuar e ocupa o último lugar, com saldo negativo de oito gols.

Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR enfrenta, neste domingo, às 16h (de Brasília), o Cuiabá, na Ligga Arena. O Rayo Zuliano, por sua vez, no mesmo dia e horário, encara o Deportivo La Guaira, no Estadio Olímpico José Encarnación Pachencho Romero, pela 12ª rodada do Campeonato Venezuelano.

O Furacão inaugurou o marcador aos 15 minutos da primeira etapa. Canobbio foi derrubado pelo zagueiro adversário na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Fernandinho assumiu a cobrança e não desperdiçou, deslocou o goleiro Corredor.

Os mandantes ampliaram aos 23 minutos. Após bela troca de passes, Fernandinho lançou a bola para Lucas Esquivel, que estava invadindo a área. O argentino dominou limpando a marcação e tocou de cobertura para o fundo das redes.

Aos 27 minutos, o Athletico-PR cravou seu terceiro tento na partida. Canobbio aproveitou sobra dentro da grande área e finalizou de voleio, sem chances para Corredor. A goleada aumentou nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos. Fernandinho lançou Pablo em profundidade e o atacante, frente a frente com o goleiro, tocou por cobertura.

Na etapa complementar, o Furacão continuou pressionando e marcou o quinto no confronto. Aos 21 minutos, Christian tocou para Gonzalo Mastriani, que acertou chute colocado no ângulo esquerdo de Corredor. Dez minutos depois, aos 31, Canobbio recebeu passe de Thiago Heleno, invadiu a área e finalizou no canto esquerdo, na saída do goleiro.