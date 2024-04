Com De Jong e Pedri, Barcelona divulga relacionados para jogo contra o PSG

O Barcelona divulgou na manhã desta terça-feira os jogadores relacionados para o confronto diante do Paris Saint-Germain, pela Champions League, marcado para esta quarta. A lista conta com o retorno de nomes importantes do elenco, como Pedri e Frankie de Jong.

Apesar de serem relacionados, a presença dos craques para o duelo não é dada como certa. Em nota, o Barcelona afirmou que eles "ainda não foram declarados aptos para o jogo".

Enquanto o jovem espanhol sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita, o holandês tinha uma entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito. Os dois não eram relacionados desde o último dia 3 de março, no jogo contra o Athletic Bilbao.

Quem também retorna à equipe é o zagueiro Christensen, que se recuperou de um desconforto no tendão de Aquiles após desfalcar o Barça nos últimos dois jogos, diante de Las Palmas e Atlético de Madrid.

Os únicos desfalques certos da equipe catalã são: o meio-campista Gavi e o lateral Alejandro Balde. Apesar disso, o primeiro acompanhou a delegação e viajou para Paris, local do jogo, nesta terça.

Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O jogo é válido pela ida das quartas de final da Champions League e será realizado no Parc des Princes.

? A lista de relacionados para o #PSGBarça. Gavi acompanha a equipe em Paris. Vaaamos! ? ? #ForçaBarça ?? pic.twitter.com/q24SYiHOaL ? FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 9, 2024

Confira todos os relacionados

Goleiros: Ter Stegen, Inaki Pena e Astralaga

Defensores: João Cancelo, Ronaldo Araújo, Inigo Martónez, Christensen, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Koundé, Cubarsí e Héctor Fort;

Meio-Campistas: Pedri*, Oriol Romeu, Frankie de Jong*, Gundogan e Marc Casadó

Atacantes: Ferran, Lewandowski, Raphinha, João Félix, Vitor Roque, Lamine Yamal, Farmín e Marc Guiu