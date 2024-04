Com Cano e Ganso, Fluminense divulga lista de relacionados para estreia em casa na Libertadores

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Colo-Colo-CHI nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Germán Cano foram convocados após desfalcarem o Tricolor na estreia da competição.

Cano e Ganso não estiveram em campo no empate da equipe em 1 a 1 com o Alianza-PER, por conta de lesões. Os jogadores também ficaram de fora da partida contra o Flamengo, que culminou na eliminação do Fluminense do Campeonato Carioca.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Colo Colo-CHI. PRA CIMA, FLUZÃO! ?? pic.twitter.com/ULKyZQzEr0 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 9, 2024

O meia Renato Augusto, titular contra o Alianza-PER, não foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz. O ex-Corinthians sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no jogo diante dos peruanos, tendo que ser substituído ainda no primeiro tempo.

Além de Renato, o lateral Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy também desfalcam o Fluminense para a partida no Maracanã. Ambos os atletas receberam dois jogos de suspensão depois de serem expulsos na final da Libertadores em 2023.

Confira os jogadores relacionados para o jogo contra o Colo-Colo-CHI

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Defensores: Antônio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Marcelo, Samuel Xavier e Thiago Santos;

Meias: Alexsander, André, Arthur, Ganso, Lima, Martinelli e Terans;

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jan Lucumí, Jhon Arias, Kauã Elias, Lelê e Marquinhos.